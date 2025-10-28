Такаити стремится создать «золотой век» японо-американского альянса с Трампом

Новости

Токио, 28 октября (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом и заявила, что японо-американский альянс «стал величайшим альянсом». «Я хочу вместе с президентом создать новый золотой век японо-американского альянса», — подчеркнула она. Такаити вступила в должность на прошлой неделе; это была их первая личная встреча.

Премьер-министр сказала Трампу: «Высоко ценю вашу непоколебимую приверженность миру и стабильности во всём мире». Она отметила: «Япония вместе с Соединёнными Штатами будет вносить вклад в мир и процветание во всём мире» и призвала «продвигать сотрудничество в развитии свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

«Приветствую ваш визит в Японию, я очень ждала возможности встретиться лично», — сказала Такаити и поблагодарила за многолетнюю дружбу с бывшим премьер-министром Абэ Синдзо.

Трамп ответил: «Мы сильнейшие союзники». Он добавил: «Я уважаю Японию и надеюсь, что наши отношения станут ещё крепче», выразил благодарность за закупку Японией оборонного оборудования и приветствовал экономическую активность японских компаний в США.

Президент также поздравил Такаити с тем, что она стала первой женщиной — премьер-министром Японии: «Если мы можем чем-то помочь Японии, обращайтесь в любое время. Мы всегда рядом».

