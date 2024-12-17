Вдова экс-премьера Японии Абэ встретилась с новоизбранным президентом США
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Вашингтон, 15 декабря (Jiji Press) –Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде 16 декабря заявил о своем желании встретиться с премьер-министром Исиба Сигэру, подчеркнув особую важность отношений с Японией. Отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения встречи до инаугурации, запланированной на 20 января будущего года, Трамп отметил: «Вполне вероятно», тем самым выразив готовность к переговорам еще до официального вступления в должность.
Накануне, 15 декабря, в своей флоридской резиденции «Мар-а-Лаго» Трамп принял вдову покойного экс-премьера Японии Абэ Синдзо – госпожу Абэ Акиэ. По имеющимся сведениям, встреча была организована по инициативе самой госпожи Абэ, обратившейся с соответствующей просьбой по телефону. Вспоминая о тесной дружбе с покойным премьером, Трамп назвал его «выдающимся человеком» и пояснил, что данный ужин был устроен «в память об Абэ Синдзо».
Кроме того, стало известно, что Трамп передал через госпожу Абэ книги и памятные сувениры для действующего премьер-министра Исиба. «Я питаю глубочайшее уважение к посту премьер-министра. Если господин Исиба желает встречи – я всегда готов его принять», – подчеркнул будущий президент, демонстрируя открытость к диалогу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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