Абэ Синдзо: лидер, бросающий вызов

Размышления о политическом наследии Абэ Синдзо

При осмыслении итогов деятельности бывшего премьер-министра Абэ Синдзо возникает понимание, что он был государственным деятелем, бросавшим вызов сложившимся политическим рамкам и выстраивавшим новые.

«Наследие» Абэ как ядро стратегии обеспечения национальной безопасности

Шестнадцатого декабря 2022 года правительство под руководством Кисиды Фумио решением кабинета министров приняло Стратегию обеспечения национальной безопасности. В этой стратегии особое внимание обращает на себя так называемый «потенциал для нанесения ответного удара», а также план увеличения военных расходов до 2% ВВП в 2027 финансовом году.

Гораздо менее широко СМИ сообщают о том, что в данной стратегии отмечается, что Япония считает особо важным Индо-Тихоокеанский регион и стремится к реализации инициативы, именуемой построением «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Для этого, как ясно указывается в стратегии, будет активно использоваться механизм четырехстороннего сотрудниества Японии, США, Австралии и Индии (Четырехсторонний диалог по безопасности QUAD).

Инициатива «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и механизм QUAD – это идеи, выдвинутые бывшим премьер-министром Абэ Синдзо. Они вошли в положения, определяющие стратегию обеспечения национальной безопасности и политику обеспечения национальной безопасности. Это наследие, которое оставил после себя Абэ.

К офису премьер-министра, способному проявить лидерство в политике национальной безопасности

Бывший премьер-министр Абэ Синдзо погиб, застреленный в префектуре Нара 8 июля 2018 года во время выступления в поддержку кандидатов на выборах в Палату советников.

Помимо инициативы «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и QUAD, Абэ выдвинул целый ряд новых направлений государственной политики, реализацию многих из них продолжили кабинеты министров под руководством Суги Ёсихидэ и Кисиды Фумио. Давайте еще раз вспомним те направления национальной политики, к которым приложил руку Абэ. При этом хочется особенно подчеркнуть, насколько он был инициатором – человеком, бросающим вызов, иначе говоря, как часто он оспаривал прежний политический курс и рамки выработки политики, стремясь выстраивать новые структуры и механизмы. В этих рассуждениях я предлагаю начать с политики обеспечения национальной безопасности с учетом статьи Нобукацу Канэхары.

Прежде всего отметим введение нового механизма формирования политического курса. Благодаря политической реформе 1994 года и реорганизации министерств и ведомств в 2001 году, в японских политических процессах усилилась руководящая роль премьер-министра. С 2001 года премьер-мнистр получил возможность активно использовать секретариат кабинета министров и канцелярию кабмина для того, чтобы более эффективно выдвигать отражающие его собственные идеи политические инициативы, затрагивающие интересы многих министерств и ведомств. Но при этом отсутствовала система, которая позволяла бы проявить лидерство в достаточной мере, в том числе координация с Министерством иностранных дел и Министерством обороны, чья позиция наиболее важна при определении политики обеспечения национальной безопасности.

И тогда Абэ в 2013 году реорганизовал Совет по вопросам обеспечения безопасности в Совет национальной безопасности, а в 2014 году учредил в рамках секретариата кабинета министров Управление национальной безопасности. Так был введен новый механизм, позволяющий премьер-министру в большей степени проявлять свое лидерство.

Снятие запрета на коллективную самооборону

Говоря о «наследии бывшего премьера Абэ» в дипломатии и том, что касается политики обеспечения безопасности, Канэхара отмечает его усилия, ставшие вызовом существующим рамкам и ограничениям.

Среди конкретных направлений особенно важное значение имел пересмотр прежней интерпретации Конституции Японии, что позволило при определенных условиях использовать право на коллективную самооборону. Абэ начал предпринимать соответствующие попытки еще при первом составе правительства под его руководством, начавшем работу в 2006 году, а конечным итогом стало существенное расширение масштабов политики Японии по обеспечению национальной безопасности.

Кроме того, в отношении концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» необходимо пояснить, что до появления данной стратегического идеи, как правило, в качестве единого целого воспринимали «Азиатско-Тихоокеанский регион», в который, помимо Восточной Азии, включая Юго-Восточную, включали территории, объединяемые Тихим океаном. Абэ заявил, что следует воспринимать как единое целое то, что прежде рассматривали как отдельные «Азиатско-Тихоокеанский регион» и «регион Индийского океана». Это тоже было новой точкой зрения без приверженности к прежним подходам.

Затем в целях реализации инициативы «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» Абэ призвал к созданию механизма QUAD – структуры сотрудничества четырех стран: Японии, Соединенных Штатов, Австралии и Индии. Поскольку Япония крайне редко предлагает создание новых структур взаимодействия ведущих держав, безусловно можно утверждать, что это стало вызовом для японской дипломатии.

Поддержка либерализации торговли и выработки правил инвестирования

Абэ занимался также поддержкой и развитием либерализации внешней торговли, а также выработкой правил инвестиционной деятельности посредством заключения соглашений об экономическом партнерстве и других усилий. Наиболее важным на данном направлении стало участие в переговорах о Транстихоокеанском партнерстве в 2013 году, а после того, как в 2017 году США вышли из числа участников ТТП, лидирующая роль в возобновлении переговоров 11 оставшихся стран, результатом чего стало заключение соглашения о Всеобъемлющем и прогрессивном Транстихоокеанском партнерстве в марте 2018 года.

Абэ возложил на секретариат кабинета министров функции секретариата переговоров Транстихоокеанского партнерства, что создало возможность продвигать переговоры, объединяя для этого соответствующие министерства и ведомства, и одновременно координировать все внутринациональные согласования. До того момента Япония крайне редко возглавляла международные экономические переговоры, поэтому лидирующая роль страны в переговорах о Всеобъемлющем и прогрессивном Транстихоокеанском партнерстве имела эпохальное значение.

Вызов задаче по ликвидации дефляции через смягчение монетарной политики

Теперь давайте рассмотрим внутреннюю политику.

В качестве главных вызовов запомнилось провозглашение абэномики и побуждение к реализации Банком Японии крупномасштабного смягчения монетарной политики. Начиная с 1990-х годов Япония страдала от дефляции. На всеобщих выборах 2012 года Абэ публично пообещал, что правительство и Банк Японии вместе проведут «смелое смягчение монетарной политики». В январе 2013 года обе стороны выступили с совместным заявлением, в котором Банк Японии обозначил своей целью достижение двухпроцентного уровня годового роста потребительских цен. В марте возглавлявший в то время Азиатскйи банк развития Курода Харухико стал управляющим Банка Японии. В апреле Банк Японии приступил к «количественному и качественному монетарному смягчению», а в дальнейшем продолжал реализацию смягчения монетарной политики.

Под лозунгом «стратегия роста, стимулирующая частные инвестиции» премьер-министр Абэ занимался реформированием культуры корпоративного управления, а также реформированием сельскохозяйственной политики. В рамках реформирования культуры корпоративного управления предпринимались серьезные усилия по введению в руководство компаний, чьи акции обращаются на фондовом рынке, независимых управляющих, а в конечном счете в 2019 году были внесены поправки в закон о корпорациях, и назначение независимых управляющих стало обязательным. Поскольку Федерация бизнеса Японии (Кэйданрэн) и ряд влиятельных предприятий изначально относились к введению положения об обязательном наличии независимых директоров отрицательно, эта реформа также стала вызовом сложившемуся подходу к управлению предприятиями.

В рамках реформирования сельскохозяйственной политики в 2018 году была упразднена система сокращения сельскохозяйственных площадей, также были внесены поправки в Закон о сельскохозяйственной кооперации и упразднено надзорное право Центрального собрания национальных ассоциаций селськохозяйственных кооперативов. Ликвидация системы сокращения угодий стала важным разворотом в сельскохозяйственной политике, а ослабление позиций Центрального собрания явилось серьезным пересмотром системы сельскохозяйственной кооперации.

Работа со скальпелем над общепринятым подходом к работе предприятий и трудовым отношениям

С осени 2015 года премьер-министр Абэ стал прилагать усилия к реформированию трудовой политики и социального обеспечения. Осенью 2016 года был сформирован «Совет по реформированию стилей работы», в котором начались полномасштабные дискуссие о всеобъемлющем пересмотре японских подходов к организации труда. Одним из основных направлений этого реформирования стало ограничение продолжительности сверхурочных работ. В рамках японского трудового законодательства ограниченя сверхурочного времени уже существовали. Однако на основании Статьи 36 Трудового права при заключении соответствующего соглашения руководство предприятий фактически получало возможность принуждать работников сверхурочно практически без ограничений. Премьер-министр Абэ пересмотрел это положение и добился внесения поправок в Закон о трудовых стандартах и другие акты, укрепив систему ограничения сверхурочных часов с тем, чтобы месячный предел не превышал ста часов без исключений. Это стало вызовом общепринятой трудовой практике, сохранявшейся без изменений долгие годы со «старых добрых времен Сёва».

Наряду с реформированием стиля работы, премьер-министр Абэ бросил вызов и японскому подходу к системе социального обеспечения. До тех пор японское социальное обеспечение уделяло внимание, главным образом, пожилым людям. Во время пребывания у власти Демократической партии произошло увеличение расходов на социальное обеспечение трудящихся поколений посредством введения пособий на детей. Премьер-министр Абэ пошел в этих усилиях дальше. Говоря конкретнее, в октябре 2019 года с использованием средств, полученных за счет повышения ставки налога на потребление с 8% до 10%, расходы на социальное обеспечение работающих поколений были дополнительно увеличены на 2 трлн йен. В частности, был реализован переход к бесплатным услугам дошкольных учреждений для детей в возрасте от 3 до 5 лет. Кроме того, для домохозяйств с низким уровнем доходов было обеспечено бесплатное получение среднего образования, а также переход к бесплатным услугам дошкольных учреждений для детей от 0 до 2 лет. Это тоже было попыткой изменить принятый в нашей стране подход к социальному обеспечению.

Тревожащая «тень» абэномики

Таким образом, будучи премьер-министром Абэ Синдзо постоянно действовал как руководитель, бросающий вызов. Из всех последствий этой работы наибольшее внимание обращает на себя воздействие, оказываемое смягчением монетарной политики. С 2017 года индекс потребительских цен (за исключением свежих продуктов питания) демонстрирует положительную динамку, и поскольку можно утверждать, что примерно с 2017 года Япония вышла из дефляции, эта политика оказалась безусловно эффективной в своей главной цели – покончить с дефляцией.

Однако велики и побочные эффекты. Для того, чтобы снизить процентные ставки, Банк Японии скупал в больших объемах государственные займы, и общая сумма гособлигаций, которыми располагает центробанк, сильно разбухла. Если в конце 2012 года центробанку принадлежали госзаймы на сумму 115 трлн йен, что составляло 12,0% всех непогашенных гособлигаций, то в конце сентября 2022 года этот показатель составил 545 трлн йен (включая краткосрочные займы) и достиг 44,9% общей суммы непогашенных государственных займов. В конце 2012 финансового года общая сумма непогашенных обычных государственных займов и специальных заимствований составляла 705 трлн йен, а в конце 2022 финансового года этот показатель, по имеющимся оценкам, вырос до 1 043 трлн йен. Все это время ввиду того, что процентные ставки удерживались на низком уровне, вне зависимости от объема выпускаемых госзаймов увеличения бремени выплаты процентов удавалось избегать, и острота состояния ситуации с государственными финансами не бросалась в глаза.

Безусловно, Абэ в то время очень заботился о состоянии государственных финансов. За время его пребывания на посту премьер-министра было дважды реализовано повышение ставки потребительского налога. Существенно улучшился и первичный баланс.

Но вызывает опасения то, что в дальнейшем, если произойдет увеличение ставок, острая ситуация с государственными финансами, скрытая вследствие низких ставок, обусловленных абэномикой, проявится гораздо сильнее. То есть, вполне вероятно, что из-за роста ставок выплаты по процентам возрастут, и расходы по обслуживанию государственных займов разбухнут до колоссальной доли бюджетных расходов. В этом случае следует предположить, что обеспечивать в достаточной мере финансирование из бюджета мер, необходимых для реализации государственной политики, окажется затруднительно, и утрата гибкости финансовой политики зайдет гораздо дальше, чем когда-либо прежде.

Ёсихико Нода, который находился на посту премьер-министра во время правления Демократической партии, в своей посвященной Абэ поминальной речи в Парламенте отметил желание «продолжать задаваться вопросами» о «ярком свете, который от тебя исходил, и о тенях, которые от него протянулись». Эффект от смелого вызова, которым было смягчение монетарной политики, порождает вопросы, связанные с дальнейшим движением ставок и перспективами состояния государственных финансов.

Фотография к заголовку: полемика между секретарем (слева в глубине) Специального комитета по законодательству в области мира и безопасности и выступающим в Парламенте премьер-министром Абэ Синдзо (в середине), 14 сентября 2015 г., Токио, Парламент Японии (© Jiji Press)

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