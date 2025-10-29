Премьер-министр Японии Такаити и президент США Трамп демонстрируют единство на борту американского авианосца
Токио, 28 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент США Дональд Трамп продемонстрировали свое единство в речи перед военнослужащими Сил самообороны Японии и Вооружённых сил США в Японии на борту атомного авианосца USS George Washington.
«Благодатный союз между Соединёнными Штатами и Японией – один из самых замечательных примеров отношений во всём мире, – заявил Трамп в ангаре авианосца на базе ВМС США Ёкосука в префектуре Канагава, к югу от Токио. – Это основа мира и безопасности в Тихом океане».
Он пригласил Такаити на трибуну и сказал: «Я испытываю огромное уважение к... первой женщине-премьер-министру в истории Японии».
«С президентом Трампом я выведу альянс Японии и США на более высокий уровень», – сказала Такаити.
«Мир будет защищён твёрдой решимостью и действиями», — добавила она, выразив намерение значительно укрепить обороноспособность Японии в свете всё более сложной обстановки в сфере безопасности в Восточной Азии.
