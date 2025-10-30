Такаити сообщила Трампу, что для Японии сложно выйти из проекта «Сахалин-2»
НовостиПолитика
Токио, 29 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила президенту США Дональду Трампу на встрече 28 октября, что её стране трудно выйти из нефтегазового проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России, как сообщил источник в правительстве Японии.
Соединённые Штаты призвали Японию прекратить импорт сжиженного природного газа и других энергоносителей из России в качестве санкций за вторжение Москвы на Украину.
На встрече в Токио Такаити сообщила Трампу, что если Япония выйдет из проекта «Сахалин-2», это может обрадовать только Китай, который может попытаться получить долю в проекте разработки морских природных ресурсов, а также Россию, сообщают источники.
На проект «Сахалин-2», в котором участвуют японские компании, приходится около 9% импорта СПГ в Японию.
Правительство Японии с осторожностью относится к решению о прекращении участия страны в проекте с точки зрения обеспечения стабильного энергоснабжения.
