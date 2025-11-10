Премьер-министр Японии Такаити Санаэ планирует сократить зарплату себе и другим министрам

Новости

Токио, 8 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ планирует пересмотреть закон о вознаграждении государственных служащих, чтобы сократить зарплаты членов кабинета министров, включая её саму, на время текущей внеочередной сессии парламента.

Правительство проведёт заседание профильных министров 11 ноября, чтобы подтвердить приостановку выплаты дополнительных надбавок премьер-министру и членам кабинета министров, которые выплачиваются сверх зарплат законодателей.

Такаити, по всей видимости, стремится продемонстрировать свою приверженность реформам, реализуя свой давний призыв к сокращению зарплат министров. Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия), новый коалиционный партнёр её Либерально-демократической партии, также призывает к реформам, направленным на сокращение привилегий законодателей.

«Я буду работать над пересмотром закона, чтобы (члены кабинета министров) не получали зарплату, превышающую зарплату законодателей», – заявила премьер-министр на своей инаугурационной пресс-конференции в октябре.

Правительство рассматривает возможность указать в законе, что дополнительные надбавки премьер-министру и членам кабинета министров «на данный момент» предоставляться не будут.

