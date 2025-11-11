Сокращение числа депутатов: согласие в текущей сессии парламента маловероятно — генсек ЛДП: «Необходимо понимание всех партий»
Токио, 9 ноября (Jiji Press) — генеральный секретарь Либерально-демократической партии Сузуки Сюнъити в воскресной программе на канале BS TV Tokyo высказал мнение, что добиться согласия всех партий по вопросу сокращения числа депутатов палаты представителей к окончанию временной сессии парламента 17 декабря будет затруднительно. «Вряд ли получится завершить переговоры так, чтобы к концу сессии заручиться пониманием всех партий и фракций и окончательно согласовать конкретные детали», — заявил он.
В коалиционном соглашении между ЛДП и партией Ниппон Исин-но Кай (Партия инноваций Японии) чётко указано, что целью является сокращение числа мест на 10%, и стороны «внесут законопроект на временной сессии парламента и будут добиваться его принятия».
Сузуки подчеркнул необходимость широкого понимания для сокращения числа депутатов. Упомянув, что результаты национальной переписи населения будут опубликованы в следующем году, он выразил намерение действовать осторожно: «Необходимо вести работу по углублению понимания на основе этих результатов». Программа была записана 6 ноября.
