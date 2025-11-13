Япония будет сотрудничать с Великобританией и Канадой в области безопасности и экономики

Новости

Токио, 12 ноября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу договорился об укреплении сотрудничества в области безопасности и экономики со своими британскими и канадскими коллегами Иветт Купер и Анитой Ананд на отдельных встречах в Канаде.

Мотэги посещает Канаду для участия во встрече министров иностранных дел стран «Большой семёрки».

В ходе своих первых личных встреч с двумя министрами 11 ноября по местному времени они обсудили похищения Северной Кореей японских граждан, ядерные и ракетные проблемы, а также ситуацию в Украине.

Мотэги и Купер подтвердили, что Япония, Великобритания и Италия будут развивать сотрудничество в области безопасности, включая совместную разработку истребителей следующего поколения.

Тем временем Мотэги и Ананд договорились работать над скорейшим подписанием Соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий, которое позволит осуществлять взаимный экспорт оборонного оборудования.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме