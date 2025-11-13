Актриса Хиросуэ Рёко направлена в прокуратуру — авария на скоростной трассе с травмами по неосторожности; статья об опасном вождении не применена
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 ноября (Jiji Press) — Полиция префектуры Сидзуока 13 ноября направила в прокуратуру актрису Хиросуэ Рёко (45 лет) по подозрению в нарушении закона о наказании за автомобильные преступления (причинение травм по неосторожности при вождении) в связи с аварией на скоростной трассе, произошедшей в апреле.
Следователи рассматривали возможность предъявления более серьёзного обвинения — по статье об опасном вождении с причинением травм, однако пришли к выводу, что оснований для её применения недостаточно.
Авария произошла во второй половине дня 7 апреля. Автомобиль Хиросуэ врезался в грузовой трейлер в тоннеле на скоростной дороге Син-Томэй (направление на Токио) в городе Какэгава, префектура Сидзуока. Находившийся в машине мужчина получил переломы.
Расследование показало, что автомобиль двигался со скоростью более 160 км/ч. После столкновения с трейлером он ударился о левую и правую стены тоннеля и остановился. Участок дороги отличался хорошей видимостью и имел по три полосы движения в каждом направлении, следов торможения не обнаружено.
Полиция провела обыск в доме Хиросуэ в районе Сэтагая в Токио и провела следственный эксперимент на месте происшествия с её участием для установления обстоятельств аварии, но в итоге не стала применять статью об опасном вождении.
Хиросуэ была арестована в ночь на 8 апреля за нападение и причинение травм медсестре в больнице префектуры Сидзуока, куда её доставили после аварии. Через восемь дней её освободили из-под стражи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]