Актриса Хиросуэ Рёко направлена в прокуратуру — авария на скоростной трассе с травмами по неосторожности; статья об опасном вождении не применена

Новости

Токио, 13 ноября (Jiji Press) — Полиция префектуры Сидзуока 13 ноября направила в прокуратуру актрису Хиросуэ Рёко (45 лет) по подозрению в нарушении закона о наказании за автомобильные преступления (причинение травм по неосторожности при вождении) в связи с аварией на скоростной трассе, произошедшей в апреле.

Следователи рассматривали возможность предъявления более серьёзного обвинения — по статье об опасном вождении с причинением травм, однако пришли к выводу, что оснований для её применения недостаточно.

Авария произошла во второй половине дня 7 апреля. Автомобиль Хиросуэ врезался в грузовой трейлер в тоннеле на скоростной дороге Син-Томэй (направление на Токио) в городе Какэгава, префектура Сидзуока. Находившийся в машине мужчина получил переломы.

Расследование показало, что автомобиль двигался со скоростью более 160 км/ч. После столкновения с трейлером он ударился о левую и правую стены тоннеля и остановился. Участок дороги отличался хорошей видимостью и имел по три полосы движения в каждом направлении, следов торможения не обнаружено.

Полиция провела обыск в доме Хиросуэ в районе Сэтагая в Токио и провела следственный эксперимент на месте происшествия с её участием для установления обстоятельств аварии, но в итоге не стала применять статью об опасном вождении.

Хиросуэ была арестована в ночь на 8 апреля за нападение и причинение травм медсестре в больнице префектуры Сидзуока, куда её доставили после аварии. Через восемь дней её освободили из-под стражи.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме