В Японии законодателям предложили критерии оценки правонарушений, характеризующихся как «опасное вождение»

Токио, 29 сентября (Jiji Press). Министерство юстиции Японии представило проект предложения по установлению количественных критериев правонарушений, связанных с опасным вождением, таких как конкретные цифры превышения скорости и вождение в нетрезвом виде.

Предложение направлено на уточнение обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой смерть или травму, и связано с тем, что неоднозначные стандарты в действующем законодательстве привели к ряду различающихся судебных решений.

Законопроект был представлен на заседании подкомитета Законодательного совета, который консультирует министра юстиции.

Действующий закон определяет нарушение скоростного режима как «движение на такой высокой скорости, при которой водителю чрезвычайно трудно управлять транспортным средством».

Министерство предложило новые стандарты, основанные на ограничении скорости на дороге – например, уточняется минимальная допустимая скорость на скоростных автомагистралях.

