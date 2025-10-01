В Японии законодателям предложили критерии оценки правонарушений, характеризующихся как «опасное вождение»
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 29 сентября (Jiji Press). Министерство юстиции Японии представило проект предложения по установлению количественных критериев правонарушений, связанных с опасным вождением, таких как конкретные цифры превышения скорости и вождение в нетрезвом виде.
Предложение направлено на уточнение обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой смерть или травму, и связано с тем, что неоднозначные стандарты в действующем законодательстве привели к ряду различающихся судебных решений.
Законопроект был представлен на заседании подкомитета Законодательного совета, который консультирует министра юстиции.
Действующий закон определяет нарушение скоростного режима как «движение на такой высокой скорости, при которой водителю чрезвычайно трудно управлять транспортным средством».
Министерство предложило новые стандарты, основанные на ограничении скорости на дороге – например, уточняется минимальная допустимая скорость на скоростных автомагистралях.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии появится сеть полос скоростных автомагистралей для беспилотного вождения
- Honda проведёт испытания автоматизированного электромобиля и робота в префектуре Ибараки
- Законодательные барьеры для беспилотных автомобилей 4-го уровня уже сняты: почему массовое распространение беспилотных систем потребует времени?
- Компания JR East вводит в эксплуатацию беспилотные автобусы в префектуре Мияги
- Хонда Соитиро – создатель глобальной империи Honda
- В Японии всё шире применяются дополнительные устройства управления ускорением для предотвращения несчастных случаев на дороге
- Система управления автомобилем «одна педаль» поможет избежать ДТП
- Первые в Японии практические испытания такси в беспилотном режиме начались у здания администрации Токио с использованием связи 5G