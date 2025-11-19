[Видео] Сезон любования осенней листвой в Какунодатэ – «Маленьком Киото региона Митиноку»

Новости

На территории посёлка Какунодатэ в префектуре Акита, известного как «Маленький Киото региона Митиноку», где до сих пор сохранились особняки и улицы замкового города, построенные в эпоху Эдо (1603-1868), наступил сезон осенней листвы. Многие туристы посетили район вокруг «улицы самурайских усадеб», прогуливаясь и фотографируя. По данным туристической ассоциации Тадзавако-Какунодатэ, ожидается, что лучший период для наблюдения за осенними листьями продлится до конца недели. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме