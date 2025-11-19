Япония протестует против публикации в социальных сетях, касающейся высказывания Такаити о Тайване

Новости

Пекин, 18 ноября (Jiji Press). Высокопоставленный японский чиновник, посетивший Китай, выразил решительный протест руководителю МИД Китая в связи с противоречивой публикацией в социальных сетях китайского дипломата относительно недавнего замечания премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможной экстренной ситуации вокруг Тайваня.

Генеральный директор Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии Канаи Масааки выразил протест на встрече в Пекине с Лю Цзиньсуном, генеральным директором Департамента стран Азии МИД Китая.

Японский дипломат призвал Китай как можно скорее принять соответствующие меры в ответ на пост Сюэ Цзяня, генерального консула Китая в городе Осака, с предложением обезглавить Такаити. Этот пост побудил законодателей из правящего лагеря Японии и других заинтересованных лиц потребовать депортации Сюэ.

В ходе парламентских обсуждений 7 ноября Такаити заявила, что потенциальное применение Китаем силы против Тайваня создаст критическую ситуацию для существования Японии, что позволит стране реализовать своё право на коллективную самооборону.

В ответ правительство Китая призвало граждан воздержаться от посещения Японии из-за ситуации с безопасностью в соседней стране.

