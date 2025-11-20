Япония критикует Китай за нескоординированную подачу в СМИ информации о двусторонней встрече

Новости

Токио, 19 ноября (Jiji Press). Япония раскритиковала Китай за предполагаемые нарушения в раскрытии информации в СМИ относительно состоявшейся 18 ноября в Пекине двусторонней встречи на высоком уровне, которая была посвящена недавним высказываниям премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможном вмешательстве в ситуацию с Тайванем.

«Договорённости с прессой были достигнуты без надлежащей координации с японской стороной», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору, указав, что ситуация является проблемной.

Встреча состоялась в Министерстве иностранных дел Китая между Канаи Масааки, генеральным директором Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии, и Лю Цзиньсуном, генеральным директором Департамента стран Азии МИД Китая.

Средства массовой информации, включая Центральное телевидение Китая, показали, как после окончания встречи Канаи как будто кланяется Лю, который разговаривает, держа руки в карманах брюк.

Видеозапись распространилась в Китае и рассматривается как пропагандистская попытка страны продемонстрировать своё превосходство над Японией.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме