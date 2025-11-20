Китай раскритиковал Японию в ООН за высказывания Такаити о Тайване

Новости

Нью-Йорк, 18 ноября (Jiji Press). Постоянный представитель Китая в ООН Фу Цун во вторник подверг критике Японию из-за недавних высказываний премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможном вмешательстве в ситуацию с Тайванем.

Такаити заявила на заседании парламента в начале этого месяца, что непредвиденные обстоятельства вокруг Тайваня могут создать для Японии «ситуацию, угрожающую выживанию», в которой страна может реализовать своё право на коллективную самооборону.

«Такая страна не имеет права претендовать на место постоянного члена Совета Безопасности (ООН)», – заявил Фу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённом реформе Совета Безопасности.

Он заявил, что высказывания Такаити «крайне ошибочны и опасны» и «являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая». Они также «наносят ущерб международному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны», и «явно нарушают основополагающее обязательство Японии следовать мирному пути», добавил Фу.

В ответ представитель Японии заявил: «Вызывает сожаление, что некоторые делегации сделали необоснованное заявление» в отношении его страны, добавив, что Япония «последовательно следует курсу миролюбивого государства» и внесла неоценимый вклад в мир и процветание во всем мире.

