Посланник США поддерживает премьер-министра Японии Такаити и критикует Китай

Новости

Токио, 20 ноября (Jiji Press). Посол США в Японии Джордж Гласс выразил поддержку премьер-министру Японии Такаити Санаэ, в то время как Китай занял жёсткую позицию в отношении неё и Японии после её недавних высказываний о возможном вмешательстве в ситуацию с Тайванем.

«Что касается премьер-министра, то мы ее поддерживаем», – заявил Гласс журналистам в Министерстве иностранных дел Японии.

Такаити заявила на заседании парламента ранее в этом месяце, что возможная непредвиденная ситуация вокруг Тайваня может создать для Японии так называемую ситуацию угрозы выживанию. Китай считает Тайвань мятежной провинцией и стремится к объединению самоуправляемого острова с материковой частью страны.

«Провокационные заявления Китая и принудительные экономические меры... совершенно бесполезны и подрывают региональную стабильность», – заявил Гласс.

Посол также заявил, что недавняя публикация генерального консула Китая в городе Осака на западе Японии Сюэ Цзяня, в котором он предложил обезглавить Такаити, «возмутительна», добавив: «Мы продолжим оказывать сопротивление везде, где это возможно, и мы готовы оказать любую помощь, которая в наших силах».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме