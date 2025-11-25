Лидеры Японии и Великобритании встретились в рамках саммита G20
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Йоханнесбург, 22 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ обратилась к своему британскому коллеге Киру Стармеру с просьбой о сотрудничестве в целях создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Такаити, вступившая в должность в прошлом месяце, также призвала Стармера к совместной работе по поддержанию и укреплению международного порядка, основанного на правилах.
Лидеры двух стран встретились в кулуарах двухдневного саммита Группы двадцати стран с развитой и развивающейся экономикой, который начался в тот же день в Йоханнесбурге (ЮАР).
Коснувшись визита британской ударной авианосной группы в Японию летом этого года, Такаити и Стармер подтвердили продолжение сотрудничества своих стран в области безопасности.
Они также договорились тесно сотрудничать по экономическим вопросам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Два китайских корабля вторглись в воды Японии возле островов Сэнкаку
- Десять военных кораблей Китая и России прошли через пролив Соя
- Военные корабли Китая и России прошли через пролив на юго-западе Японии
- Усиление российско-китайского военного сотрудничества и обеспечение безопасности Японии
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры