Лидеры Японии и Великобритании встретились в рамках саммита G20

Новости

Йоханнесбург, 22 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ обратилась к своему британскому коллеге Киру Стармеру с просьбой о сотрудничестве в целях создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Такаити, вступившая в должность в прошлом месяце, также призвала Стармера к совместной работе по поддержанию и укреплению международного порядка, основанного на правилах.

Лидеры двух стран встретились в кулуарах двухдневного саммита Группы двадцати стран с развитой и развивающейся экономикой, который начался в тот же день в Йоханнесбурге (ЮАР).

Коснувшись визита британской ударной авианосной группы в Японию летом этого года, Такаити и Стармер подтвердили продолжение сотрудничества своих стран в области безопасности.

Они также договорились тесно сотрудничать по экономическим вопросам.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме