Премьер-министры Японии и Индии договорились об углублении сотрудничества своих стран

Йоханнесбург, 23 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и её индийский коллега Нарендра Моди договорились углубить сотрудничество своих стран в широком спектре областей, включая безопасность, а также экономику и инвестиции.

Соглашение было достигнуто в то время, когда ситуация с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе становится всё более напряженной.

На встрече, состоявшейся в кулуарах двухдневного саммита «Группы двадцати» в Йоханнесбурге (ЮАР), который завершился в тот же день, Такаити попросила Моди совместными усилиями наладить двустороннее сотрудничество в таких областях, как новые и важные технологии, такие как искусственный интеллект и полупроводники, а также экономическая безопасность.

Лидеры двух стран подтвердили, что Япония и Индия будут расширять сотрудничество для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Это была первая личная встреча Такаити, вступившей в должность в прошлом месяце, и Моди.

