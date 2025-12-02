В Токийском художественном музее будет представлена выставка японского искусства из Британского музея

Новости

Токио, 1 декабря (Jiji Press). В следующем году Токийский столичный художественный музей выставит около 200 шедевров японского искусства, в основном из Британского музея, в том числе традиционные гравюры на дереве укиё-э и картины фусума-э на раздвижных дверных панелях.

Выставка под названием «Эдо в фокусе: японские сокровища из Британского музея» пройдет с 25 июля по 18 октября в музее в районе Уэно столичного округа Тайто.

Наряду с работами укиё-э таких известных художников, как Кацусика Хокусай и Китагава Утамаро, изюминкой станет группа картин фусума-э, долгое время разбросанных по Японии, Великобритании и Соединённым Штатам, которые воссоединятся впервые за 150 лет.

Картины фусума-э, каждая из которых представлена ​​на наборе из четырёх панелей, будут включать произведения «Цветы и птицы весной» и «Знаменитые места и обычаи (храм Сэйкэндзи и Михо-но Мацубара)» из коллекции семьи Миякоси из Накадомаи, префектура Аомори, «Цветы и птицы осенью и зимой» из Британского музея и «Бессмертные мастера цитры, го, каллиграфии и живописи» из Сиэтлского художественного музея.

Предполагается, что эти работы художников школы Кано конца XVI — начала XVII века в Японии первоначально украшали одно и то же здание в святилище Тандзан в Сакураи, префектура Нара.

