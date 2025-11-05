Три великих мастера, вышедшие из издательства Цутая Дзюдзабуро: гений живописи Хокусай и писатели Кёкутэй Бакин и Дзиппэнся Икку

Цутая Дзюдзабуро: жизнь знаменитого издателя и его эпоха
Три великих мастера, вышедшие из издательства Цутая Дзюдзабуро: гений живописи Хокусай и писатели Кёкутэй Бакин и Дзиппэнся ИккуКультура История
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Кацусика Хокусай, начинавший как иллюстратор развлекательных книг
Цутая впервые нанял Хокусая в качестве художника-иллюстратора эси в 3 году Кансэй (1791). Кацукава Сюнро, создавший серию гравюр укиё-э «Нивака Кёгэн», основанной на пьесах, которые исполняли во время праздника Нивака, проходившего в квартале развлечений Ёсивара, и был тем человеком, который впоследствии использовал в качестве одного из творческих псевдонимов имя «Кацусика Хокусай».
С 4-го года Кансэй (1792) подпись «Сюнро» появляется и на иллюстрациях к развлекательным иллюстрированным книжкам «кибёси», которые издавал Косёдо, а авторами были Санто Кёдэн и Кёкутэй Бакин.
В книге «Давным-давно: происхождение Момотаро» (Мукаси-мукаси момотаро хоттан-банаси) Санто Кёдэн рассказывает, что сказочный герой Момотаро в прошлой жизни был воробьём с отрезанным языком, персонажем другой японской сказки, который переродился в Момотаро, но никогда не забывал доброту, проявленную к нему стариком. Иллюстрации Сюнро делают историю ещё более драматичной.
Однако после этого он не очень часто работал с издательством «Косёдо», и его подпись лишь изредка появляется в развлекательных иллюстрированных книгах кибёси. Дело в том, что как раз в тот период Цутая начал уделять больше внимания другим художникам – с 4 года Кансэй (1792) он публикует «портреты красавиц» бидзинга Китагавы Утамаро, а с 6 года Кансэй (1794) – портреты актёров, которые рисовал Тосюсай Сяраку. Для Цутая работы Сюнро, вероятно, были менее важны, чем творчество этих двоих художников. Кроме того, в этот период ухудшились отношения Сюнро с художественной школой Кацукава, к которой он принадлежал, и он полностью отошёл от создания картин укиё-э.
Цутая скончался в пятую луну 9 года Кансэй (1797). Иллюстрация «Весенние видения в Эносиме» в книге «Тонкие ветви ивы» (Янаги-но ито), изданной издательством «Косёдо» в том же году, вероятно, стала последней работой, которую Хокусай делал для Цутая.
В то время он подписывал свои картины именем «Хокусай Сори». Некоторые поклонники считают, что именно приведённая ниже картина стала первым шагом художника на пути к созданию позднее шедевра «Большая волна в Канагаве» из серии «Тридцать шесть видов горы Фудзи».
После смерти Цутая главный приказчик издательства «Косёдо» Юсукэ взял себе имя «Цутая Дзюдзабуро II», а Хокусай стал ведущим художником издательства, опубликовав такие работы, как «Иллюстрированная книга развлечений Восточных земель» (Эхон адзума асоби, 1799) и «Обзор знаменитых мест Восточной столицы» (Тото мэйсё итиран, 1800).
Иллюстрация с изображением книжного магазина в «Иллюстрированной книге развлечений Восточных земель» известна тем, что на ней показан магазин издательства «Косёдо».
Кёкутэй Бакин: путь от прислуги в издательстве «Косёдо» до ведущего писателя своего времени
Первой работой, которую опубликовал Кёкутэй Бакин, была развлекательная книга кибёси «Безумная история в двух частях о сорока рё, истраченных чуть более чем за двадцать дней» (Хацука амари ни сидзюрё цукаихатаситэ нибу кёгэн), написанная им в возрасте 25 лет. Она была издана в 3 году Кансэй (1791) в издательстве Идзумия Итибэя, а не Цутая. Автор указан как «ученик (Санто) Кёдэна, Дайэй Сандзин (псевдоним Бакина)».
Бакин родился в самурайской резиденции в семье слуги могущественного хатамото, то есть прямого вассала сёгуна. Он был эксцентричным человеком, свободолюбивым и заносчивым, так что не смог служить в доме самураев, и при этом увлекался конфуцианством, поэзией хайку и другими культурными явлениями, и стремился стать драматургом. Он попросился в ученики к популярному писателю Санто Кёдэну. Кёдэн отказался, но предложил дружеское общение.
В первом издании его работы он назван «учеником Кёдена», вероятно оттого, что издатель, знавший об этой истории, решил, что книга «ученика Кёдэна» будет продаваться лучше, чем произведение нового и никому не известного автора.
Его сотрудничество с Цутая Дзюдзабуро всерьёз началось в 4 году Кансэй (1792), через год после публикации его первой работы, когда он начал служить в издательстве «Косёдо». Можно предположить, что этому способствовал и сам Кёдэн.
Похоже, Цутая с самого начала планировал нанять его не просто слугой, а писателем. Его первой работой в издательстве «Косёдо» было «Путешествие вши цветущей весной» (Ханахару сирами-но митиюки) (1792). Иллюстрировал книгу Кацукава Сюнро (Хокусай), это была их первая совместная работа. Однако в сборнике эссе «Моток паучьих нитей» (Кумо-но итомаки), который написал Санто Тодзан, младший брат Кёдэна, упоминается, что «Путешествие вши» сгорело, когда пожар по соседству добрался до издательства, то есть эту книгу никто не видел, и её содержание неизвестно.
В том же году вышла книга «Поучительные рассказы о настоящих событиях для детей» (Дзицуго кё осана косяку), которую написал Санто Кёдэн, а иллюстрировал Кацукава Сюнро. Это книга с поучениями для воспитания детей простых людей, и позже в сборнике данных об авторах того времени «Каталог писателей, выпускавших книги в Эдо в недавнее время» (Кинсэй моно-но хон эдо сакуся буруй) приводятся слова Бакина, что это он написал эту книгу вместо Кёдэна. Однако никаких доказательств в пользу этого утверждения нет, а сам «Каталог» содержит множество неверных сведений, поэтому неизвестно, кто на самом деле был автором.
Старейшее из сохранившихся произведений, над которыми совместно работали Бакин и Сюнро (Хокусай) – это книга «Море благоденствия и долголетия и бесчисленное количество драгоценностей» (Фукудзюкай мурё-но синадама), которую издал Цутая Дзюдзабуро. Тема книги – буддийские истории о том, как люди могут превращаться в бодхисаттв или царя Эмму в зависимости от качеств смотрящего, и в ней больше поучений, чем юмора. После череды запретов на развлекательные книги кибёси эта работа демонстрирует изменение стиля книг под влиянием веяний времени.
Согласно сборнику историй о знаменитых людях «Слухи и рассказы о знаменитых и необычных людях» (Мэйдзин кидзин тиндан ицува), составленному в годы Тайсё (1912-1926), Бакин был большим ветреником. В него даже влюбилась дочь знакомого с Цутая владельца чайного дома в Ёсиваре и попросила его стать её мужем, но он отклонил её предложение и вместо этого женился на вдове владельца обувного магазина в Иида-тё (примерно в современном квартале Кудансита в токийском районе Тиёда).
В книге кибёси Бакина «Соперничество Кёкутэя и Кёдэна» (Кёкутэй иппу кёдэнбари) на иллюстрации изображена сцена, в которой Санто Кёдэн (справа) посещает Бакина (слева) у него дома, и они беседуют. В левом верхнем углу в рамке есть надпись «Павильон писателя» (Тёсакудо), так назывался кабинет Бакина в его доме, и можно предположить, что женщина, предлагающая чай, могла быть О-Хяку – вдовой, на которой женился Бакин.
Дзиппэнся Икку: писатель и художник, открывший новую эру в литературе после Кёдэна
Дзиппэнся Икку – псевдоним автора знаменитого плутовского романа «На своих двоих по тракту Токайдо» (То:кайдо-тю хидзакуригэ), повествующего о том, как друзья Ядзиробэй и Китахати (Ядзи-сан и Кита-сан), уроженцы Хаттёбори в Эдо, странствуют из Эдо в Киото, на пути терпят неудачи и совершают досадные ошибки. Настоящее имя Икку – Сигэта Садакацу. Он был самураем из земли Суруга (совр. префектура Сидзуока, хотя существуют и другие версии места его рождения). Переехав в Эдо, он служил у Одагири Наотоси, хатамото, который ранее служил главой городского магистрата в Сумпу. Согласно одной из версий, когда Одагири назначили на новую должность главы магистрата в Осаке, Сигэта переехал вместе с ним.
Однако обладавший талантом к писательству и рисованию Сигэта хотел посвятить себя творчеству, поэтому в 6 году Кансэй (1794) он вернулся в Эдо и, как и Бакин, стал служить в «Косёдо». Под руководством Цутая он помогал обрабатывать бумагу для книг и создавать иллюстрации.
Его первой работой стали иллюстрации к юмористической книге «Появление золотого тунца-бонито» (Хацуяку коганэ-но эбосиуо), которую написал Санто Кёдэн. Неизвестно, у кого Икку учился рисовать, но его работы отличаются простотой и неповторимой узнаваемостью, и это, вероятно, нравилось Цутая.
Затем в 7 году Кансэй (1795) он дебютировал как автор книг гэсаку с первой книгой «Страстоцвет сердечных наук» (Сингаку токэй-гуса), которую написал и иллюстрировал сам. История повествует о мастерстве популярной куртизанки в обслуживании многочисленных клиентов, о её общении с одним недовольным клиентом, и исполнена непринуждённого юмора.
Икку был искусным писателем иллюстратором, достойным занять ведущее место в литературе после Санто Кёдэна, но он оставался практически неизвестным даже после достижения тридцатилетнего возраста. Лишь после публикации во 2 году Кёва (1802) романа «На своих двоих по тракту Токайдо» широкая публика признала его талант.
Таким образом, с Цутая Дзюдзабуро сотрудничали величайшие деятели культуры своего времени – гениальный художник с богатейшим запасом идей Хокусай, умелый рассказчик Бакин и обладавший непринуждённым чувством юмора Икку.
Эти три уникальные личности ярко выразили культуру Эдо, формировавшуюся после реформ годов Кансэй, уделявших особое внимание бережливости и скромности. Можно сказать, что Цутая стал мостом между эпохой, в которой он начинал свою издательскую деятельность, и последующими годами, которые принесли известность этим троим ярким деятелям культуры.
Изображения к заголовку: Слева направо – Кацусика Хокусай, Кёкутэй Бакин и Дзиппэнся Икку, портреты из книг эпохи Эдо (все из собрания Национальной парламентской библиотеки)