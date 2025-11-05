Три великих мастера, вышедшие из издательства Цутая Дзюдзабуро: гений живописи Хокусай и писатели Кёкутэй Бакин и Дзиппэнся Икку

Цутая Дзюдзабуро: жизнь знаменитого издателя и его эпоха

Художник Кацусика Хокусай и писатели Кёкутэй Бакин и Дзиппэнся Икку, каждый из которых стал звездой первой величины своего времени, начинали свою карьеру у Цутая Дзюдзабуро и стали лидерами издательской культуры следующей эпохи. Это важные персонажи финальных серий исторического сериала NHK о Цутая, который транслируется в этом году.

Кацусика Хокусай, начинавший как иллюстратор развлекательных книг

Цутая впервые нанял Хокусая в качестве художника-иллюстратора эси в 3 году Кансэй (1791). Кацукава Сюнро, создавший серию гравюр укиё-э «Нивака Кёгэн», основанной на пьесах, которые исполняли во время праздника Нивака, проходившего в квартале развлечений Ёсивара, и был тем человеком, который впоследствии использовал в качестве одного из творческих псевдонимов имя «Кацусика Хокусай».

С 4-го года Кансэй (1792) подпись «Сюнро» появляется и на иллюстрациях к развлекательным иллюстрированным книжкам «кибёси», которые издавал Косёдо, а авторами были Санто Кёдэн и Кёкутэй Бакин.



Слева – подпись «Кацукава Сюнро» на гравюре укиё-э «Сэгава Кикунодзё III в роли О-Рэн, дочери Масамунэ» (источник: ColBase). Справа – иллюстрации Хокусая к книге Санто Кёдэна «Давным-давно: происхождение Момотаро» (Мукаси-мукаси момотаро хоттан-банаси, предоставлено Национальным институтом японской литературы)

В книге «Давным-давно: происхождение Момотаро» (Мукаси-мукаси момотаро хоттан-банаси) Санто Кёдэн рассказывает, что сказочный герой Момотаро в прошлой жизни был воробьём с отрезанным языком, персонажем другой японской сказки, который переродился в Момотаро, но никогда не забывал доброту, проявленную к нему стариком. Иллюстрации Сюнро делают историю ещё более драматичной.

Однако после этого он не очень часто работал с издательством «Косёдо», и его подпись лишь изредка появляется в развлекательных иллюстрированных книгах кибёси. Дело в том, что как раз в тот период Цутая начал уделять больше внимания другим художникам – с 4 года Кансэй (1792) он публикует «портреты красавиц» бидзинга Китагавы Утамаро, а с 6 года Кансэй (1794) – портреты актёров, которые рисовал Тосюсай Сяраку. Для Цутая работы Сюнро, вероятно, были менее важны, чем творчество этих двоих художников. Кроме того, в этот период ухудшились отношения Сюнро с художественной школой Кацукава, к которой он принадлежал, и он полностью отошёл от создания картин укиё-э.

Цутая скончался в пятую луну 9 года Кансэй (1797). Иллюстрация «Весенние видения в Эносиме» в книге «Тонкие ветви ивы» (Янаги-но ито), изданной издательством «Косёдо» в том же году, вероятно, стала последней работой, которую Хокусай делал для Цутая.

В то время он подписывал свои картины именем «Хокусай Сори». Некоторые поклонники считают, что именно приведённая ниже картина стала первым шагом художника на пути к созданию позднее шедевра «Большая волна в Канагаве» из серии «Тридцать шесть видов горы Фудзи».



Последняя работа Хокусая для Цутая Дзюдзабуро, «Весенние видения в Эносиме» (источник: ColBase)



Кацусика Хокусай, гравюра из «Иллюстрированной книги развлечений Восточных земель» (Эхон адзума асоби), изображающая книжный магазин «Косёдо» (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

После смерти Цутая главный приказчик издательства «Косёдо» Юсукэ взял себе имя «Цутая Дзюдзабуро II», а Хокусай стал ведущим художником издательства, опубликовав такие работы, как «Иллюстрированная книга развлечений Восточных земель» (Эхон адзума асоби, 1799) и «Обзор знаменитых мест Восточной столицы» (Тото мэйсё итиран, 1800).

Иллюстрация с изображением книжного магазина в «Иллюстрированной книге развлечений Восточных земель» известна тем, что на ней показан магазин издательства «Косёдо».

Кёкутэй Бакин: путь от прислуги в издательстве «Косёдо» до ведущего писателя своего времени

Первой работой, которую опубликовал Кёкутэй Бакин, была развлекательная книга кибёси «Безумная история в двух частях о сорока рё, истраченных чуть более чем за двадцать дней» (Хацука амари ни сидзюрё цукаихатаситэ нибу кёгэн), написанная им в возрасте 25 лет. Она была издана в 3 году Кансэй (1791) в издательстве Идзумия Итибэя, а не Цутая. Автор указан как «ученик (Санто) Кёдэна, Дайэй Сандзин (псевдоним Бакина)».

Бакин родился в самурайской резиденции в семье слуги могущественного хатамото, то есть прямого вассала сёгуна. Он был эксцентричным человеком, свободолюбивым и заносчивым, так что не смог служить в доме самураев, и при этом увлекался конфуцианством, поэзией хайку и другими культурными явлениями, и стремился стать драматургом. Он попросился в ученики к популярному писателю Санто Кёдэну. Кёдэн отказался, но предложил дружеское общение.

В первом издании его работы он назван «учеником Кёдена», вероятно оттого, что издатель, знавший об этой истории, решил, что книга «ученика Кёдэна» будет продаваться лучше, чем произведение нового и никому не известного автора.

Его сотрудничество с Цутая Дзюдзабуро всерьёз началось в 4 году Кансэй (1792), через год после публикации его первой работы, когда он начал служить в издательстве «Косёдо». Можно предположить, что этому способствовал и сам Кёдэн.

Похоже, Цутая с самого начала планировал нанять его не просто слугой, а писателем. Его первой работой в издательстве «Косёдо» было «Путешествие вши цветущей весной» (Ханахару сирами-но митиюки) (1792). Иллюстрировал книгу Кацукава Сюнро (Хокусай), это была их первая совместная работа. Однако в сборнике эссе «Моток паучьих нитей» (Кумо-но итомаки), который написал Санто Тодзан, младший брат Кёдэна, упоминается, что «Путешествие вши» сгорело, когда пожар по соседству добрался до издательства, то есть эту книгу никто не видел, и её содержание неизвестно.

В том же году вышла книга «Поучительные рассказы о настоящих событиях для детей» (Дзицуго кё осана косяку), которую написал Санто Кёдэн, а иллюстрировал Кацукава Сюнро. Это книга с поучениями для воспитания детей простых людей, и позже в сборнике данных об авторах того времени «Каталог писателей, выпускавших книги в Эдо в недавнее время» (Кинсэй моно-но хон эдо сакуся буруй) приводятся слова Бакина, что это он написал эту книгу вместо Кёдэна. Однако никаких доказательств в пользу этого утверждения нет, а сам «Каталог» содержит множество неверных сведений, поэтому неизвестно, кто на самом деле был автором.

Старейшее из сохранившихся произведений, над которыми совместно работали Бакин и Сюнро (Хокусай) – это книга «Море благоденствия и долголетия и бесчисленное количество драгоценностей» (Фукудзюкай мурё-но синадама), которую издал Цутая Дзюдзабуро. Тема книги – буддийские истории о том, как люди могут превращаться в бодхисаттв или царя Эмму в зависимости от качеств смотрящего, и в ней больше поучений, чем юмора. После череды запретов на развлекательные книги кибёси эта работа демонстрирует изменение стиля книг под влиянием веяний времени.



Слева – обложка книги «Море благоденствия и долголетия и бесчисленное количество драгоценностей» (Фукудзюкай мурё-но синадама), справа – изображение бодхисаттвы в книге (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Согласно сборнику историй о знаменитых людях «Слухи и рассказы о знаменитых и необычных людях» (Мэйдзин кидзин тиндан ицува), составленному в годы Тайсё (1912-1926), Бакин был большим ветреником. В него даже влюбилась дочь знакомого с Цутая владельца чайного дома в Ёсиваре и попросила его стать её мужем, но он отклонил её предложение и вместо этого женился на вдове владельца обувного магазина в Иида-тё (примерно в современном квартале Кудансита в токийском районе Тиёда).

В книге кибёси Бакина «Соперничество Кёкутэя и Кёдэна» (Кёкутэй иппу кёдэнбари) на иллюстрации изображена сцена, в которой Санто Кёдэн (справа) посещает Бакина (слева) у него дома, и они беседуют. В левом верхнем углу в рамке есть надпись «Павильон писателя» (Тёсакудо), так назывался кабинет Бакина в его доме, и можно предположить, что женщина, предлагающая чай, могла быть О-Хяку – вдовой, на которой женился Бакин.



Бакин (слева) и Кёдэн (справа) в книге «Соперничество Кёкутэя и Кёдэна» (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Дзиппэнся Икку: писатель и художник, открывший новую эру в литературе после Кёдэна

Дзиппэнся Икку – псевдоним автора знаменитого плутовского романа «На своих двоих по тракту Токайдо» (То:кайдо-тю хидзакуригэ), повествующего о том, как друзья Ядзиробэй и Китахати (Ядзи-сан и Кита-сан), уроженцы Хаттёбори в Эдо, странствуют из Эдо в Киото, на пути терпят неудачи и совершают досадные ошибки. Настоящее имя Икку – Сигэта Садакацу. Он был самураем из земли Суруга (совр. префектура Сидзуока, хотя существуют и другие версии места его рождения). Переехав в Эдо, он служил у Одагири Наотоси, хатамото, который ранее служил главой городского магистрата в Сумпу. Согласно одной из версий, когда Одагири назначили на новую должность главы магистрата в Осаке, Сигэта переехал вместе с ним.

Однако обладавший талантом к писательству и рисованию Сигэта хотел посвятить себя творчеству, поэтому в 6 году Кансэй (1794) он вернулся в Эдо и, как и Бакин, стал служить в «Косёдо». Под руководством Цутая он помогал обрабатывать бумагу для книг и создавать иллюстрации.

Его первой работой стали иллюстрации к юмористической книге «Появление золотого тунца-бонито» (Хацуяку коганэ-но эбосиуо), которую написал Санто Кёдэн. Неизвестно, у кого Икку учился рисовать, но его работы отличаются простотой и неповторимой узнаваемостью, и это, вероятно, нравилось Цутая.



Дебютная работа Икку как художника «Появление золотого тунца-бонито» (зал специальных коллекций Токийской столичной центральной библиотеки)



С книги «Страстоцвет сердечных наук» (Сингаку токэй-гуса) началась карьера Икку как писателя

Затем в 7 году Кансэй (1795) он дебютировал как автор книг гэсаку с первой книгой «Страстоцвет сердечных наук» (Сингаку токэй-гуса), которую написал и иллюстрировал сам. История повествует о мастерстве популярной куртизанки в обслуживании многочисленных клиентов, о её общении с одним недовольным клиентом, и исполнена непринуждённого юмора.

Икку был искусным писателем иллюстратором, достойным занять ведущее место в литературе после Санто Кёдэна, но он оставался практически неизвестным даже после достижения тридцатилетнего возраста. Лишь после публикации во 2 году Кёва (1802) романа «На своих двоих по тракту Токайдо» широкая публика признала его талант.

Таким образом, с Цутая Дзюдзабуро сотрудничали величайшие деятели культуры своего времени – гениальный художник с богатейшим запасом идей Хокусай, умелый рассказчик Бакин и обладавший непринуждённым чувством юмора Икку.

Эти три уникальные личности ярко выразили культуру Эдо, формировавшуюся после реформ годов Кансэй, уделявших особое внимание бережливости и скромности. Можно сказать, что Цутая стал мостом между эпохой, в которой он начинал свою издательскую деятельность, и последующими годами, которые принесли известность этим троим ярким деятелям культуры.

Изображения к заголовку: Слева направо – Кацусика Хокусай, Кёкутэй Бакин и Дзиппэнся Икку, портреты из книг эпохи Эдо (все из собрания Национальной парламентской библиотеки)