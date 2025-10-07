Писатель и художник Санто Кёдэн: соратник Цутая Дзюдзабуро, чьи книги навлекали гнев сёгуната

Цутая Дзюдзабуро: жизнь знаменитого издателя и его эпоха

В годы Тэммэй и Кансэй (1781-1801) эксцентричный писатель и художник Санто Кёдэн сотрудничал с Цутая Дзюдзабуро, оставив неизгладимый след в искусстве и издательской культуре Эдо. Его творчество сочетало юмор и сатиру, порой вызывавшие гнев сёгуната.

Беспутный сын зажиточного горожанина

Санто Кёдэн родился в в 11 году Хорэки (1761) в Фукагаве в Эдо. Его настоящее имя – Ивасэ Самуру, но он был широко известен по прозвищу Дэндзо.

Его отец, Ивасэ Дэндзаэмон, был родом из Исэ (совр. префектура Миэ). Он переехал в Эдо (современный Токио) и стал слугой в ломбарде в Фукагаве, и хозяева его усыновили. Во 2 году Анъэй (1773) он оставил ломбард и стал домоправителем януси в районе Кёбаси Гиндза. Согласно энциклопедии конца периода Эдо, «Морисада манко», януси от имени землевладельца управлял землёй и жильём. Это была важная должность, поскольку он выступал и представителем горожан, и отвечал за охрану квартала. В биографии Санто Кёдэна «Ива дэмо-но ки», которую написал Кёкутэй Бакин, семья Ивасэ «хотя была и небогатой, но и бедной она не выглядела», однако на самом деле это была состоятельная семья, жившая в достатке.



Слева – караульный пост дзисимбан в «Морисада манко» на перекрёстке, место работы януси (из коллекции Национальной парламентской библиотеки). Справа – «Дневник Фудзиокая» (Фудзиокая никки), януси зачитывает горожанам предупреждение об осторожном обращении с огнём (из коллекции Токийского столичного архива)

Кёдэн начал учиться писать в девять лет, а также обучался исполнению песен нагаута и игре на сямисэне, японской трёхструнной лютне. С 4 года Анъэй (1775) он начал изучать живопись укиё-э под руководством художника Китао Сигэмасы и всерьёз занялся этим искусством. У него было множество увлечений, он не любил строгий образ жизни и не стремился к тяжёлому труду ради заработка. Благоприятная экономическая ситуация также способствовала развитию его разнообразных талантов.

Санто Кёдэн отличался от других работников творческих профессий своего времени в двух аспектах. Во-первых, он творил и как художник, и как писатель, а во-вторых, он писал в жанре юмористической литературы гэсаку, будучи горожанином по происхождению, хотя этот жанр характерен для выходцев из среды самураев.

Словом гэсаку называли произведения, написанные интеллектуалами для развлечения. Их авторами были, например, Ота Нампо, прямой вассал сёгуната, а также Хосэйдо Кисандзи и Коикава Харумати, самураи провинциальных феодальных владений, проживавшие в резиденциях княжеств в Эдо.

Кёдэн дебютировал как художник в конце 7 года Анъэй (1778), когда под псевдонимом Китао Масанобу иллюстрировал книгу развлекательного жанра кибёси в жёлтой обложке «Неожиданные встречи на ярмарке храмового праздника» (Кайтё рияку-но мэгуриаи). Впоследствии он иллюстрировал сборники «безумных стихов» кёка, написанных самураями, и развлекательные книги кибёси. Несмотря на свой статус горожанина, он имел возможность общаться с представителями интеллектуальной элиты, что помогло ему реализовать себя таким необычным для горожанина образом – как писателя в жанре гэсаку.



Иллюстрация Кёдэна в книге «Неожиданные встречи на ярмарке храмового праздника» (из коллекции Национального института японской литературы)

В 1782 году (Тэнмэй 2) Ота Нампо высоко оценил вышедшую во 2 году Тэммэй (1782) книгу «Предметы для продажи, которые вам известны» (Годзондзи-но сёбаймоно), для которой Кёдэн создал как иллюстрации, так и текст. В книге-рецензии «Со стороны видно лучше» (Окамэ хатимоку) на книги кибёси Ота Нампо пишет: «Автор – Кёдэн, это псевдоним. Настоящее имя – Масанобу, ученик Косуйсая (Китао Сигэмасы)». Благодаря тому, что Нампо, один из величайших писателей своего времени, указал настоящее имя Кёдэна, мы знаем, кто на самом деле скрывался под этим псевдонимом.



Место в книге «Со стороны видно лучше», где Ота Нампо оценивает книгу «Предметы для продажи, которые вам известны» как один из лучших образцов жанра (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Говорят, что имя «Санто Кёдэн» (山東京伝) должно означать «Дэндзо (伝蔵), живущий в Кёбаси (京橋), к востоку (東) от горы (山) Момидзияма у замка Эдо».

Поначалу Цутая Дзюдзабуро видел в Кёдэне только художника Китао Масанобу, и, по-видимому, не обращал особого внимания на то, что он писал гэсаку под именем Санто Кёдэн. Более того, издательство «Цуруя», опубликовавшее «Предметы для продажи, которые вам известны», было конкурентом Дзюдзабуро, и Кёдэн писал гэсаку исключительно для этого издательства.

Однако, заметив успех «Предметов для продажи», Цутая начал публиковать романы Кёдэна в виде книг кибёси в собственном издательстве «Косёдо», и Кёдэн выпускал один бестселлер за другим. Эти книги, изданные в сотрудничестве с Цутая, позволяют представить внутренний мир этого талантливого человека.

Автопортрет в книге «Похождения ветреника из Эдо» и первая запрещённая книга Кёдэна

В 5 году Тэммэй (1785) Кёдэн начал сотрудничать с Цутая, чтобы опубликовать свою первую книгу кибёси «Похождения ветреника из Эдо» (Эдо умарэ уваки-но кабаяки).

Герой этой книги, Эндзиро, наследник богатой купеческой семьи, не слишком хорош собой с его вздёрнутым носом, но он крайне тщеславен и ужасно хочет иметь успех у женщин. Он использует свои деньги и прибегает к различным уловкам, чтобы прославиться своими любовными похождениями. Он тратит крупную сумму, нанимая гейшу с условием, что она будет навязчиво требовать взять её замуж, или она покончит с собой. Он делает вид, что решил помочь сбежать проститутке из Ёсивары, чтобы совершить с ней двойное самоубийство из любви – всё это выглядит очень комично.



В «Похождениях ветреника из Эдо» Эндзиро вместе с проституткой сбегают из Ёсивары, якобы чтобы совершить двойное самоубийство (специальная коллекция Токийской центральной библиотеки)

Главный герой, беспутный сын горожанина, в точности напоминает самого Кёдэна, а история содержит автобиографические элементы, Эндзиро как бы комично повествует о самом себе. Нос-кнопка Эндзиро назван «носом Кёдэна», и он стал незаменимым персонажем в последующих произведениях гэсаку, которые создавал Кёдэн.

Кроме того, в первом году Кансэй (1789) он иллюстрировал «Чёрно-белое водное зерцало» (Кокубяку мидзукагами) под псевдонимом Китао Масанобу (Кёдэн), и эта книга стала у него первой, издание которой власти запретили. Издатель этого произведения неизвестен. Текст гэнсаку написал человек, названный в книге «Исибэ Кинко», который на самом деле был официальным поставщиком товаров для сёгуната.

Хотя действие романа происходит в период Камакура, сюжет основан на инциденте, когда Сано Масакото зарубил Окитомо, сына Танумы Окицугу, возглавлявшего правительство, и представляет собой откровенную сатиру на внутренние распри сёгуната. Правительство сочло проблемой, что такую книгу написал поставщик сёгуната, и Исибэ изгнали из Эдо, тогда как Кёдэн отделался лишь штрафом.

Фантастическая и эротически гротескная «Девушка в коробке – русалка из магазина масок»

После штрафа Кёдэн, похоже, подумывал о перерыве в своей деятельности. Однако издатели не собирались оставлять столь популярного автора без дела. Цутая, считавший, что в книгах сярэбон («остроумные книги» о кварталах развлечений) и развлекательных книгах кибёси автор должен быть свободен от социальных условностей и официальной «морали», предложил Кёдэну написать новые произведения. В 3 году Кансэй (1791) были опубликованы четыре его произведения.

Одна из книг кибёси называется «Девушка в коробке – русалка из магазина масок» (Хакоири мусумэ мэнъя нингё). Текст написал Кёдэн, а иллюстрации сделал Утагава Тоёкуни (хотя существует также теория, что их выполнил другой художник).

Получив штраф за «Чёрно-белое водное зерцало», Кёдэн, вероятно, не хотел больше участвовать в создании скандальных гэсаку, но Цутая отчаянно уговаривал его, говоря, что, если Кёдэн отложит кисть сейчас, издательство «Косёдо» придёт в упадок, и тот неохотно согласился. Похоже, издательство следовало традиции выпускать кибёси к Новому году, и книги Кёдэна появились в книжных магазинах в первую луну 3 года Кансэй (1790).

Наиболее известный портрет Цутая Дзюдзабуро изображён на первой странице книги «Девушка в коробке – русалка из магазина масок», где он обращается к читателям с «серьёзной речью»: «Мне наконец удалось уговорить нерешительного автора написать эту гэсаку, так что, пожалуйста, купите её».



«Серьёзная речь» (слева) из книги «Девушка в коробке – русалка из магазина масок» и рыбак, готовящий русалку для продажи в публичный дом в Ёсиваре (справа) (собрание специальных коллекций Токийской столичной центральной библиотеки)

«Девушка в коробке – русалка из магазина масок» – фантастическое произведение. Рыбак Урасима Таро, спасший черепаху, получает приглашение в Рюгудзё, дворец Царя-Дракона. Он счастливо живёт с принцессой Отохимэ, но затем заводит роман с прекрасной рыбой-карпом и в итоге она от него беременеет. Рождается загадочное существо с человеческим лицом и рыбьим телом – русалка (нингё, «человекорыба»). Урасима Таро, опасаясь серьёзных проблем, если принцесса Отохимэ узнает об измене, выбрасывает русалку в море.

Её находит рыбак Хэйдзи, забирает к себе домой и сожительствует с ней, но из-за бедности он решает продать её в бордель и воплощает свой план в жизнь. Однако из-за рыбного запаха она не пользуется успехом у клиентов, и бордель отсылает её обратно в дом Хэйдзи…

Содержание книги настолько гротескно, что и нам, живущим сейчас, понятно, что её вполне могли запретить, и то, что Кёдэн опубликовал столь странную книгу, уже имея опыт неприятностей с запретом своей книги, показывает его неудержимый творческий характер.

Проблемы с властями заставляют Кёдэна искать утешение в написании записок кусадзоси

Однако три других его произведения, опубликованных в том же году, были запрещены и сняты с печати, что вызвало общественный резонанс. Это были «Одёжный сундук куртизанки» (Сикакэ бунко), «Шёлковое сито куртизанок» (Сёги кинубуруи) и «Парчовая изнанка дневного мира весёлых домов» (Сэйро хиру-но сэкай нисики-но ура).

Сёгунат счёл проблемным то, что действие новелл происходит в кварталах красных фонарей, и автор, Санто Кёдэн, был приговорён к домашнему аресту в наручниках на 50 дней, а у его издателя Цутая была конфискована половина личного имущества. Этот инцидент известен как «наказание Санто Кёдэна».

В этих трёх произведениях Кёдэн с его неистощимой энергией и бесстрашием в полной мере проявил художественный стиль угати, для которого характерна шутливость и использование элемента неожиданности. Сотрудничество Кёдэна и Цутая, похоже, позволило им раскрыть свои таланты в полной мере.

Вероятно, второе наказание отрезвило Кёдэна, и в 5 году Кансэй (1793) он открыл в Гиндзе магазин, где продавал курительные трубки и другие курительные принадлежности, и начал подумывать о том, чтобы стать торговцем. Когда Кёкутэй Бакин попросился к нему в ученики, он, как говорят, сказал ему: «Написание кусадзоси – семейное дело, которое поможет прожить жизнь, а побочный источник дохода должен приносить утешение». Другими словами, гэсаку он считал «подработкой», источником дополнительного заработка и «утешения», дополняющим «семейное дело», то есть основную работу.



Табачный магазин Кёдэна в Гинзе. Кёдэн виден на заднем плане справа, с курительной трубкой в руке (источник: ColBase)

Однако Кёдэн был уже не писателем, способным довольствоваться «утешением». Он добился известности и мог стать профессиональным писателем, но проблема была в том, что в эпоху Эдо не существовало понятия выплаты гонораров внештатным авторам. Хосэйдо Кисандзи и Коикава Харумати были самураями, получали от своих княжеств жалованье, и поэтому могли себе позволить писать без гонорара. Кёдэну, который был горожанином по происхождению, по сложившейся традиции тоже не платили авторские гонорары. Поэтому он и выразился так решительно о том, что такое сочинительство приносит просто «утешение».

Если бы он стал штатным писателем при издательстве, получающим гонорары за свои произведения, он больше не смог бы писать так, как ему самому вздумается. Сато Юкико, исследовательница литературы того времени, предполагает, что такое творчество ему бы не понравилось.

В результате его раскрепощённый юмористический талант сошёл на нет, и он переключился на создание «книг для чтения» ёмихон (адаптации китайских романов и буддийских сказаний) и «объединённых свитков» гокан (длинные романы, состоящие из многих томов).

Цутая скончался примерно четыре года спустя, в 9 году Кансэй (1797).

Сотрудничество Кёдэна и Цутая оказало огромное влияние на издательскую культуру периода Эдо, но их свободомыслие порой вызывало гнев правителей, и в последующие годы их критический пыл угас. Их история, по-видимому, показывает, как творцы от беззаботного юношеского творчества переходят к более зрелому стилю.

Изображения к заголовку: Сцена из книги «Девушка в коробке – русалка из магазина масок», в которой рыбак вытаскивает русалку из моря (собрание специальных коллекций Центральной столичной библиотеки Токио) и портретом Санто Кёдэна (ColBase)