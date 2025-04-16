Непростая судьба двух самураев, сотрудничавших с Цутая Дзюдзабуро: Хосэйдо Кисандзи и Коикава Харумати

Цутая Дзюдзабуро: жизнь знаменитого издателя и его эпоха

В 6 году Анъэй (1777) Цутая Дзюдзабуро опубликовал иллюстрированную книгу «Воспоминания о полной луне» (Мэйгэцу ёдзё), предисловие для которой написал писатель Хосэйдо Кисандзи. Кисандзи и его друг Коикава Харумати были самураями и представителями интеллектуального класса того времени. Благодаря встречам и общению с этими людьми Цутая Дзюдзабуро, который раньше был просто владельцем книжного магазина в «весёлом квартале», добился больших успехов.

Издательская культура, которую поддерживали самураи, обладавшие литературным и художественным талантом

Книга «Воспоминания о полной луне» призвана передать яркую атмосферу праздника Нивака, проводившегося в квартале развлечений Ёсивара. Это было крупное мероприятие, которое проводили в восьмую луну, когда обитатели публичных домов, включая гейш и барабанщиков хокан, игравших во время пиров, устраивали непринуждённые представления на главной улице Ёсивары, Наканомати, и их выступления оценивали, составляя рейтинг.

Книга в своё время стала чем-то вроде аналога современных иллюстрированных журналов, и своё остроумное повествование Кисандзи начинает словами: «Это грандиозное событие приведёт к процветанию Ёсивары», а многочисленные иллюстрации подробно рассказывают о перипетиях праздника.



Книга «Воспоминания о полной луне» описывает необычайное оживление, царящее в Ёсиваре (переиздание 1920-1921 гг., Национальная парламентская библиотека)

Считается, что Кисандзи принимал участие в написании трёх книг, опубликованных в том году компанией «Косёдо», принадлежавшей Цутая Дзюдзабуро, в том числе «Воспоминаний о полной луне» и «Записей оценок торговцев Эдо» (Эдо симан хёбан ки), опубликованных в первую луну года.

«Записи оценок торговцев Эдо», как там говорится, «представляет юмористический обзор известных торговцев», в ней даётся сравнительная оценка популярных магазинов кимоно и других предприятий, при этом магазины уподобляют актёрам театра. Исследователь литературы Нового времени Судзуки Тосиюки указал на участие Кисандзи в издании. Кроме того, хотя имя художника не указано, стиль изображений позволяет предположить, что их рисовал Коикава Харумати. Надпись «Издание Годзиккэн» в колофоне книги указывает на то, что издателем была компания «Косёдо», имевшая магазин на Годзиккэнмити, дорогой перед Оомон, главными воротами Ёсивары.

Другая книга была опубликована в двенадцатой луне того же года под названием «Записи о географии красавиц» (Сёхи тири ки). Это пародийная книга, в которой Ёсивара уподобляется всей Японии и поясняются обычаи публичных домов, как если бы это были обычаи разных земель Японии. В качестве автора указан некто Дода Ромаа, а на самом деле книгу написал Кисандзи.



«Карта Великой страны Восходящей Луны» в книге «Записи о географии красавиц» (Сёхи тири ки) изображает квартал публичных домов Ёсивара (Национальная парламентская библиотека)

Кисандзи и Харумати были самураями. Первый был известным знатоком хайку, а второй – выдающимся интеллектуалом и художником, его учителем был известный мастер Кацукава Сюнсё.

Оба подвизались и в сочинении «безумных песен» кёка, Кисандзи под именем Тэгара-но Окамоти, а Харумати был известен как Сакэноуэ-но Фурати. Как эти двое интеллектуалов познакомились с Цутая, уроженцем Ёсивары, которая считалась дном общества, и как случилось, что они стали сотрудничать в издании книг?

На самом деле Ёсивара в то время превратилась в своего рода салон, где собирались люди, желавшие хотя бы на миг освободиться от ограничений самурайского общества. Самураи посещали оомисэ, публичные дома высшего класса, где общались, завязывая крепкие дружеские отношения. В то же время они знакомились с владельцами публичных домов, которые любили стихи кёка, и предполагают, что именно таким образом с ними познакомился Цутая Дзюдзабуро.

Сотрудничавшие с Цутая самураи проживали в усадьбах княжеств Акита и Одзима

Настоящее имя Кисандзи было Хирасава Цунэтоми. Он был смотрителем (русуи) эдоской усадьбы рода Сатакэ, правителей княжества Акита. Правитель княжества путешествовал из своих владений в Эдо и обратно по разным маршрутам и часто подолгу отсутствовал в Эдо. В такие времена русуи отвечал за обмен информацией с самураями из других княжеств о действиях сёгунского правительства и т. п.

Харумати служил на такой же должности в усадьбе правителей княжества Одзима земли Суруга, а позднее стал первым помощником (соба ёнин) правителя и играл важную роль в политике княжества.

При этому у живших в Эдо самураев зачастую хватало свободного времени, и многие из них подрабатывали писателями занятных историй или рисовальщиками.

Кисандзи и Харумати начали творческое сотрудничество во 2 году Анъэй (1773), опубликовав интересный и с юмором написанный «Обзор веяний последних времён» (Тосэй фудзоку цу) – описание причёсок и одежды, популярных среди молодых людей, часто посещавших Ёсивару и считавших себя знатоками мод. В то время Цутая Дзюдзабуро только управлял магазином, сдававшим книги в аренду.



Каталог молодёжных причёсок в «Обзоре веяний последних времён» (Тосэй фудзоку цу), который совместно опубликовали Кисандзи и Харумати (собрание Национальной парламентской библиотеки)

В 4 году Анъэй (1775) Харумати также опубликовал замечательное развлекательное произведение «Сон учителя Кинкина о процветании» (Кинкин-сэнсэй эйга-но юмэ), повествующее о том, как юноша из деревни становится наследником богатой купеческой семьи и добивается большого успеха в Ёсиваре, но оказывается, всё это – лишь сонное видение, промелькнувшее перед ним, когда его сморил сон. В том же году, когда он участвовал в публикации «Воспоминаний о полной луне», он также стал иллюстратором для «Мести за отца» (Оя-но катакиутэ яхара цудзуми), которую написал Кисандзи.

«Месть за отца» написана как продолжение народной сказки «Гора Катикати» (Катикатияма), в которой тануки (енотовидная собака) убивает старуху, а старик просит помощи у зайца, и тот изводит и убивает тануки. В продолжении показана история детёныша тануки, у которого убили отца и который мстит своему врагу, зайцу. Это очень занимательное произведение, поднимающее тему мести, очень близкую жителям Эдо.



«Месть за отца», басня для взрослых по мотивам сказки «Гора Катикати» (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)



«Сон учителя Кинкина о процветании» (Кинкин-сэнсэй эйга-но юмэ), шедевр развлекательной литературы, с юмором повествующий о юноше, который мнит себя знатоком вкусов и развлекается в Ёсиваре (Национальная парламентская библиотека)

Издателем «Сна учителя Кинкина» и «Мести за отца» была компания «Урокогатая», местная оптовая фирма с давней историей. Вероятно, по этой причине Кисандзи и Харумати не хотели предавать огласке свои отношения с Цутая, и Кисандзи для «Воспоминаний о полной луне» написал только предисловие, а в других книгах выдавал себя за другого писателя.

При этом Цутая Дзюдзабуро смог завести много новых знакомств благодаря таланту и знаниям известных писателей, с которыми он сотрудничал.

Цутая Дзюдзабуро как персонаж произведений двух авторов

Кисандзи, познакомившись с Цутая, стал активно участвовать в изданиях «Косёдо». Начиная со следующего года, в течение семи лет он писал предисловия к «Обзорам Ёсивары» этого издательства, в 9 году Анъэй (1780) опубликовал три книги развлекательных сочинений, а в следующем году – ещё четыре, и впоследствии продолжал публиковать по несколько книг в год. Он был находкой для Цутая.

Около 9 года Анъэй (1780) издательство «Урокогатая» уличили в производстве «пиратских» изданий, и оно было вынуждено прекратить свою деятельность. Харумати стал участвовать в изданиях «Косёдо» со 2 года Тэммэй (1782), после ухода со сцены «Урокогатая».

Можно упомянуть два произведения, указывающие на взаимоотношения этих авторов с Цутая.

В конце развлекательного романа Кисандзи «Сога, который всегда ошибался» (Ицумо-но катаматигаи сога), изображён Цутая, сидящий напротив Кисандзи, и Кисандзи признаётся ему, что один из персонажей истории – его старший брат. Хотя это вымышленная история, она юмористически иллюстрирует дружеские отношения между автором и издателем.

Действие романа «Множество ненужных слов о деревне глупцов в провинции» (Сато-но бакамура мудадзи-дзукуси), который написал Харумати, происходит в Ёсиваре. На иллюстрации изображены большие ворота, а слева от них можно увидеть герб «Косёдо» – Фудзи и лист плюща цута. На герб указывает мужчина, который говорит: «Вот Цутая (то есть издательство «Косёдо»)». По тому, как Харумати открыто рекламирует магазин, можно понять, насколько хорошо он относился к Цутая Дзюдзабуро.



Иллюстрация в конце книги «Сога, который всегда ошибался» (Ицумо-но катаматигаи сога). На переднем плане – Цутая, на заднем плане – Кисандзи (Национальная парламентская библиотека)



На первой странице книги «Множество ненужных слов о деревне глупцов в провинции» (Сато-но бакамура мудадзи-дзукуси) изображён магазин «Косёдо» с гербом издательства (вверху слева; Национальная парламентская библиотека)

Внезапные политические осложнения

Два автора и издатель публиковали одну успешную книгу за другой, но с момента, когда в 7 году Тэммэй (1787) сёгунское правительство возглавил Мацудайра Саданобу, ситуация начала ухудшаться, и были введены ограничения на публикации.

В начале годов Кансэй (1789-1801) вышли из печати произведения «Попугайничанье двух путей – меча и кисти» (Омугаэси бумбу-но футамити, 1789) Харумати и «Сито, просеивающее путь кисти и путь меча» (Бумбу нидо мангоку-тооси, 1788) Кисандзи.



Книги «Попугайничанье двух путей – меча и кисти» (Омугаэси бумбу-но футамити, слева) и «Сито, просеивающее путь кисти и путь меча» (Бумбу нидо мангоку-тооси, справа) (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

Действие книги «Попугайничанье двух путей – меча и кисти» происходит во время правления императора Дайго (г. пр. 897-930), когда советник императора назначил Минамото-но Ёсицунэ (который вообще-то жил гораздо раньше) наставником по военной тактике и поощрял развитие боевых искусств в обществе. В результате самураи стали делать всё, что им заблагорассудится – например, состязаться в конной езде с проститутками, или убивать прохожих, подражая юному Ёсицунэ, когда он носил имя Усивакамару. В общем, это история-нелепица, в которой смешаны разные эпохи.

Героями повести «Сито, просеивающее путь кисти и путь меча» являются Минамото-но Ёритомо, первый сёгун сёгуната Камакура, и его вассал Хатакэяма Сигэтада. Они обеспокоены тем, что в мирное время подготовке самураев уделяют меньше внимания, и стараются разделить людей по склонности к «пути кисти», то есть таланту к гуманитарным наукам и администрированию, и «пути меча», военному искусству. Однако в итоге выяснилось, что большинство людей ленивы и не склонны ни к одному из них.

Хотя в произведениях фигурируют персонажи древних времён, на самом деле это политическая сатира – под советником императора в одной повести и Хатакэямой в другой выведен возглавлявший правительство Мацудайра Саданобу, который жёсткими мерами проводил реформы годов Кансэй. Таким образом, император Дайго и Ёритомо в повестях намекают на 11-го сёгуна, Иэнари, то есть высмеивается даже сам сёгун. Обе повести пользовались огромной популярностью и хорошо продавались, что не могло остаться без внимания Саданобу.

Похоже, что правитель княжества Акита, почувствовав опасность, запретил Кисандзи писать развлекательные книги. В книге «Тетради из Ёсино» (Ёсино сасси), где были собраны ходившие в то время слухи, говорится, что примерно в третью или четвёртую луну 1 года Кансэй (1789) говорили, будто бы «Мацудайра Саданобу сказал каро (политическому советнику рода) Сатакэ (правителей княжества Акита): “У этого человека (Кисандзи) нет способностей для того, чтобы быть вассалом”. Тот не хотел, чтобы русуи (смотритель Кисандзи) наказали, и поэтому приказал ему переехать в родное княжество». Однако неизвестно, вернулся ли Кисандзи в Акиту.

Похоже, в самурайском обществе то, что за именем популярного писателя Хосэйдо Кисандзи на самом деле скрывается самурай из Акиты Хирасава Цунэтоми, было секретом полишинеля.

Харумати получил от Саданобу приказ явиться, но не пошёл, сказавшись больным. В документах его рода, Курахаси, сказано, что он подал прошение об освобождении от должности в княжестве в 29-й день четвёртой луны первого года Кансэй (1794) и умер в 7-й день седьмой луны. Ходили слухи, что это было самоубийство, но что на самом деле случилось, неизвестно.

Кисандзи и Харумати, сотрудничавшие с Цутая Дзюдзабуро, почти одновременно с ним расстались. Пожалуй, можно сказать, что был свой предел у свободы творчества для них как самураев, которые служили сёгунату и своим княжествам.

Около 3 года Бунка (1806) был опубликован иллюстрированный справочник в трёх свитках «Полное иллюстрированное описание занятий нынешних времён» (Кинсэй сёкунин-дзукуси экотоба), изображавший людей разных профессий в Эдо. Он найден в собрании Мацудайры Саданобу и считается, что он мог быть создан по его предложению. Пояснительный текст к иллюстрациям ко второй части написал Хосэйдо Кисандзи.

Таким образом, после того, как Саданобу был отстранён от власти и ушёл в отставку с поста старшего советника в 5 году Кансэй (1793), он поручил Кисандзи записывать обычаи Эдо – жизнь иногда складывается непредсказуемым образом. К тому времени Цутая Дзюдзабуро уже покинул этот мир.

Фотография к заголовку: «Собрание “безумных стихов” в стиле Восточных земель» (Адзумабури кёка бунко)» издательства «Косёдо» – это сборник портретов наиболее известных поэтов жанра кёка конца периода Эдо. Справа – Тэгара-но Окамоти (Кисандзи), слева – Сакэноуэ-но Фурати (Харумати). Опубликовано в 6 году Тэммэй (1786, специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)