Хадзуки (восьмая луна): годовщина основания сёгуната Хассаку, Великий праздник Томиока Хатимангу, Луна середины осени, ритуал Ходзёэ

Ежегодные праздники и мероприятия в Японии

С древних времён в Японии проводилось множество общественных мероприятий, связанных с определённым временем года. Одни из них произошли от религиозных и сельскохозяйственных ритуалов, другие пришли из Китая, как Танго-но сэкку в 5 день 5 луны или Танабата в 7 день 7 луны. Многие из них сохранились и поныне, сейчас на протяжении года каждый месяц проводится ряд мероприятий. В этой серии мы расскажем о происхождении и значении таких ежегодных мероприятий как показателей долгой истории культуры и религиозных воззрений.

Хассаку, годовщина основания сёгуната

Первый день каждого месяца называется сакудзицу (朔日). Первый день восьмой луны сёгунат сделал государственным праздником, в том числе оттого, что Токугава Иэясу в этот день в 18 году Тэнсё (1590) вступил в Эдо. Этот праздник получил название Хассаку (八朔), то есть сакудзицу восьмого лунного месяца.

В седьмую луну 18 года Тэнсё Тоётоми Хидэёси победил в городе Одавара род Ходзё после полугода сражений. Хидэёси немедленно реорганизовал территории, контролировавшиеся его военачальниками, и Токугава Иэясу получил приказ о перемене подчинённых ему земель. Ему поручили управлять землями Мусаси, Идзу, Сагами, Кодзукэ, Кадзуса, Симоса, а также частью земель Симоцукэ и Хитати. Иэясу решил устроить свою резиденцию в Эдо в земле Мусаси, и вступил в город в первый день восьмой луны.

Однако в «Дневниках Иэтада» (Иэтада никки), которые написал Мацудайра Иэтада, вассал Иэясу, указано, что он вошёл в Эдо в 18 день седьмой луны. В первый день восьмой луны завершилась проводившаяся Хидэёси реорганизация, и в тот же день Эдо стал территорией, подчинённой Иэясу, так что вполне может быть, что в этот день отмечали не вступление в Эдо, а формальное утверждение контроля над ним.

Как бы там ни было, Хассаку считался годовщиной основания сёгуната, и в замке Эдо проходили официальные мероприятия. Феодалы даймё, одетые в белые кимоно сирокатабира и длинные хакама (нагабакама), посещали замок Эдо, чтобы встретиться с сёгуном и произнести поздравительную речь.

Таким образом, Хассаку был ежегодным мероприятием, значимым для самурайских семей. Он стал популярен и среди простого народа в связи с тем, что в знаменитом развлекательном квартале Ёсивара старались подражать нравам самурайского общества.

Как написано в книге «Сад слов из покоев куртизанки» (Добо гоэн) сборнику эссе о Ёсиваре, составленному в первой половине XVIII века, куртизанки праздновали Хассаку, надевая белые одежды сиромуку (белые верхнее кимоно утикакэ и нижнее косодэ). С другой стороны, писатель Дзиппэнся Икку в книге «Терем куртизанки – иллюстрированная книга ежегодных мероприятий» (Сэйро эхон нэндзю гёдзи), опубликованной в 1804 году, пишет, что одна куртизанка в годы Гэнроку (1688-1703) принимала гостей, несмотря на сильную лихорадку, и по этому случаю она надевала элегантную белую одежду. Об этом стало широко известно, и с тех пор это вошло в традицию.

Хотя существуют различные теории, и не всё с этим ясно, но, судя по книге Дзиппэнся Икку, куртизанки и камуро (ученицы куртизанок) надевали только белые косодэ, то есть нижнюю одежду. Вероятно, в XVIII веке они носили сиромуку, но позже стали надевать только косодэ.



Праздник Хассаку в квартале развлечений Син-Ёсивара в книге «Терем куртизанки – иллюстрированная книга ежегодных мероприятий» (Сэйро эхон нэндзю гёдзи), иллюстрации Китагавы Утамаро (собрание Национальной парламентской библиотеки)

Кроме того, празднование Хассаку началось вовсе не со вступления Иэясу в Эдо. Традиционно этот праздник проводился в деревнях как часть мероприятий, связанных со сменой времён года, а в Камакуре в период Муромати проводилась церемония вручения мечей и лошадей управляющему регионом Канто камакура кубо.

Рухнувший мост унёс жизни 1400 человек

В середине восьмой луны проводились праздники в святилищах Хатимангу по всей стране. Утагава Хиросигэ IV в книге «Пути народных обычаев в Эдо» (Эдо фунай фудзоку корай) пишет об обычаях годов Каэй и начала годов Кэйо (1848-1865): «Повсюду в Эдо, где расположены святилища Хатимангу, проводятся представления для богов кагура, музыкальные представления хаяси и танцы тэодори, а в день праздника выносят священные паланкины микоси».

Одним из трёх главных праздников Эдо считался праздник Томиока Хатиман (святилище Фукагава Хатиман), другие два – это праздник Канда (святилище Канда Мёдзин) и праздник Санно (святилище Хиэ). В отличие от Канда и Санно, которые назывались «праздниками Поднебесной» и проводились при поддержке сёгуната, Томиока Хатиман был праздником простых людей, живших в простонародных районах «нижнего города» ситамати. В период Эдо праздник проводился в 14-й и 15-й дни восьмой луны.

Праздник также называют «праздником флагов нобори», потому что повсюду над крышами в городе были развешаны флаги. Надпись «праздник» (祭禮) на знамени праздника Томиока Хатиман написал каллиграф середины периода Эдо Мицуи Синна, и её можно увидеть в книгах «Обзор знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё итиран) и «Записи течения года Восточной столицы» (Тото сайдзики). Знамя было символом праздника.



В левой части гравюры «Обзор знаменитых мест Восточной столицы: праздник Фукагава Хатиман» (Тото мэйсё итиран фукагава хатиман сайрэй), можно видеть надпись «праздник» кисти Мицуи Синна (собрание Национальной парламентской библиотеки)

В день праздника в 4 году Бунка (1807) мост Эйтай рухнул под тяжестью собравшейся толпы, и в результате этой катастрофы погибло и пропало без вести около 1400 человек. Поэт, Оота Нампо, сочинявший в жанре «безумных стихов» кёка, писал:

永代と かけたる橋は 落ちにけり きょうは祭礼 あすは葬礼 Эйтай то // какэтару хаси ва // отиникэри // кё: ва сайрэй // асу ва со:рэй «Построенный на века» // мост Эйтайбаси // обрушился в одночасье – // сегодня был праздник, // завтра – поминки

С тех пор в Эдо не случалось катастроф, повлёкших столько человеческих жертв, если исключить стихийные бедствия.

Любоваться «луной середины осени» с маленькой лодки

Праздник середины осени сейчас приходится на сентябрь, но в период Эдо, когда использовали лунный календарь, он приходился на 15-й день восьмого лунного месяца. Название Дзюгоя, «Ночь пятнадцатого дня», изначально относится к этому дню. В освещённом ярким лунным светом городе разносилось стрекотание насекомых.



«Знаменитые места Восточной столицы: слушая сверчков в Доканъяма» (Тото мэйсё доканъяма мусикики-но дзу) – трогательная картина, изображающая мать и дочь, которые пришли ловить насекомых в пятнадцатую ночь. Справа мужчины пьют сакэ, любуясь луной (собрание Национальной парламентской библиотеки)

Есть разные теории о происхождении обычая любования луной. В «Повести о Гэндзи» упоминается «лунный пир» (цуки-но утагэ), и можно предположить, что у аристократии периода Хэйан (794-1192) существовал устоявшийся обычай, который в период Эдо (1603-1868) распространился в массах, и похоже, что примерно в это же время зародился обычай есть «лунные клецки» цукими данго.

Цукими данго в домах готовили с утра 15-го дня. По этому случаю собирались также родные и близкие, поскольку общее участие в мероприятие считалось приносящим удачу. В больших семьях на кухне, вероятно, царила суматоха.

Простые эдоские горожане любовались ночным небом с лодок, и для того, чтобы полюбоваться полной луной, они также использовали лодки. Знаменитым местом для наблюдения за луной была местность Мицумата, расположенная в нижнем течении реки Сумида, у моста Син-Оохаси, в районе искусственного песчаного острова, который превращался в развлекательный район, там было удобно выпить и закусить. В 1789 году остров снесли, поскольку он становился причиной затоплений. Кроме того, участок реки Сумида от Адзумабаси до Асакусабаси также известен под названием Асакусагава, и там также плавало много лодок для любования луной.

Любоваться луной с лодки было поистине утончённым наслаждением.

Ритуал Ходзёэ как бизнес-шанс для эдоских горожан

В день праздника Хатимангу также проводился религиозный ритуал Ходзёэ (Собрание освобождения живых существ), в ходе которого отловленных существ выпускают в природу (освобождают), чтобы обрести благую карму. Эта церемония тоже имеет древнее происхождение, и первые упоминания о ней встречаются в «Анналах Японии» (Нихон сёки) в записях о правлении императора Тэмму (673-686), где говорится, что император издал указ, запрещающий убийство живых существ, и заставил их освободить. Похоже, что такие примеры бывали и раньше.

В 4 году Ёро (720), когда на Кюсю племя хаято восстало против владычества Ямато, многие хаято были убиты, и божество распорядилось провести ритуал выпускания животных для умиротворения душ погибших, с чего якобы и начался этот обычай в святилище Уса Хатимангу (г. Уса преф. Ойта). Кроме того, говорят, что Минамото-но Ёритомо провёл ходзёэ в 1187 году, и с тех пор оно стало традиционным мероприятием в святилище Цуругаока Хатимангу (г. Камакура, преф. Канагава). Именно в связи с этими событиями ходзёэ проводится в день праздника святилищ Хатимангу.

Простые эдоские горожане в период Эдо воспользовались таким случаем, чтобы поправить дела. Показательным примером является «освобождение черепах» – с приближением праздника в городе появлялись торговцы, торгующие черепахами, которых покупали, чтобы отпустить.



Слева – торговец продаёт черепах, подвешенных на верёвке, иллюстрация в «Книге для чтения с пояснениями о пяти сэкку» (Госэкку осана косяку, собрание Национальной парламентской библиотеки); справа – «Сто знаменитых видов Эдо, мост Маннэн в Фукагаве» (Мэйсё эдо хяккэй фукагава маннэнбаси), гравюра Хиросигэ, известного своими крупными планами черепах, выставленных на продажу. (источник: colbase.com)

放し亀 一日宙を 泳いでる Ханасигамэ // итинити тю: о // оёйдэру «Черепаха для освобождения» // целый день // плавает в воздухе

Это стихотворение в жанре сэнрю из сборника хайку «Янагидару». Оно описывает процесс торговли, когда торговец выставляет на продажу черепах, подвешенных на верёвке. Такое увидишь нечасто, и потому это ежегодное мероприятие было особенно популярным среди детей.

Продавались не только черепахи, но и воробьи, угри и даже карпы. Может показаться странным, что их покупали, чтобы выпускать, но в Эдо немало простых людей считали, что такой поступок создаёт буддийскую заслугу и улучшает карму. На самом же деле это верование активно использовалось самими людьми для получения прибыли.

За черепаху просили 4 мон, и если один мон – это около 75 йен в современных ценах, то сумма составляла около 300 йен. Это несколько дороже обычного подношения святилищу или храму, из-за чего, вероятно, и считали этот ритуал особо действенным.

Фотография к заголовку: Куртизанки во время праздника Хассаку в квартале развлечений Син-Ёсивара, «Обзор знаменитых мест Восточной столицы: праздник Хассаку в Син-Ёсивара» (Тото мэйсё итиран син-ёсивара хассаку, собрание Национальной парламентской библиотеки)