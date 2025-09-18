Реформы годов Кансэй и усиление цензуры: Цутая Дзюдзабуро и Мацудайра Саданобу

Цутая Дзюдзабуро: жизнь знаменитого издателя и его эпоха

Реформы годов Кансэй задумал и проводил Мацудайра Саданобу, старший советник правительства с 1787 года. Если его предшественник, Танума Окицугу, стремился развивать торговлю, то Саданобу задумал финансовую реконструкцию и возрождение сельской местности, основанные на бережливости. Одной из его мер стало введение ограничений на издательское дело.

Мацудайра Саданобу, внук сёгуна

Мацудайра Саданобу был внуком 8-го сёгуна, Токугавы Ёсимунэ, о котором говорили, что он стоял у истоков нового возрождения сёгуната Эдо. Саданобу был седьмым сыном одного из сыновей Ёсимунэ, Мунэтакэ, который стал первым главой рода Таясу, одной из трёх основанных Ёсимунэ ветвей рода Токугава (Таясу, Хитоцубаси и Симидзу). Детское имя его было Масамару.

Его старшие братья умерли в юном возрасте, и окружающие считали, что Масамару, который с ранних лет усердно учился и был умён, со временем станет во главе рода Таясу, говорили, что он обладал качествами, необходимыми для сёгуна. Однако по приказу 10-го сёгуна Иэхару он был отдан в усыновление в княжество Сиракава в земле Муцу (совр. город Сиракава, префектура Фукусима), и уже не мог претендовать на титул сёгуна.

Во время голода годов Тэммэй, начавшегося в 1782 году, он прославился своими усилиями по сокращению числа голодающих в княжестве, предложив Мацудайре Садакуни, своему приёмному отцу и прежнему правителю княжества, такие меры, как закупка риса в соседних княжествах, где было относительно больше продуктов. Его таланты получили признание, и после смерти сёгуна Иэхару в 6 году Тэммэй (1786) он вошёл в состав правительства и успешно отстранил от власти своего политического соперника, старшего советника Тануму Окицугу. В шестую луну следующего года он возглавил государственный совет и взял на себя управление государством.



Запись о Мацудайре Саданобу в «Справочнике военных» (Букан), в котором приводятся данные о родах феодалов даймё. Издание 3 года Кансэй (1791; База данных по японским классическим текстам, коллекция Национального института японской литературы)

Он немедленно внёс изменения в существующую политику и приступил к реформам годов Кансэй, основанным на финансовой реконструкции, бережливости и возрождении сельской местности. Многие японцы, вероятно, вспомнят, что одним из главных принципов этих реформ было «поощрение Пути кисти и Пути воинов», но эту политику вовсе не встречали с восторгом.

世の中に蚊ほどうるさきものはなし ぶんぶといふて 夜も寝られず Ё-но нака ни // ка ходо урусаки // моно ва наси // бумбу то иутэ // ёру мо нэрарэдзу В этом мире // Ничего нет докучнее // комариного писка – // «упражняйся-учись», // не заснуть от них по ночам (Неизвестный поэт)

Это стихотворение в жанре «безумных стихов» кёка высмеивает политику Саданобу. В нём слово бумбу, «кисть и военное умение», обозначающее навыки в гражданской и военной сферах, записано азбукой хирагана и уподобляется назойливому комариному писку, который мешает спать.

Более того, правительство ужесточило контроль за издательской деятельностью, ограничив производство и распространение книг для чтения и иллюстрированных развлекательных книг кусадзоси и запретив свободную культурную деятельность. Это нанесло серьёзный удар по Цутая Дзюдзабуро, управлявшему издательством «Косёдо».

Казнь рассказчика Бабы Бунко в годы Хорэки

Считается, что первым законом, регулирующим издательскую деятельность в эпоху Эдо, был закон от 13 года Камбун (1673), изданный более чем за 100 лет до правления Саданобу. Он гласил, что в случае публикации книг, «касающихся правительства (сёгуната и правительственных учреждений)», «которые могут причинить неудобства общественности» или «новых публикаций необычного содержания», о них нужно сообщить в магистрат (мати бугёсё) для принятия решения. В законе также указывалось, что это следует делать, «как и ранее было предписано издателям», поэтому предполагают, что неофициально подобные ограничения существовали и раньше.

В этом законе то, что касается правительства – это критика, высмеивание или клевета на правительство сёгуната или его чиновников, тогда как два других пункта – то, что «причиняет беспокойство» общественности и «публикации необычного содержания» – расплывчатые определения, допускающие различные толкования. По этой причине Оока Тадасукэ (1677-1752), известный как «правитель земли Этидзэн» (Этидзэн-но ками), внёс дальнейший вклад в уточнение закона и обеспечил его неукоснительное соблюдение.

В 7 году Кёхо (1722) Тадасукэ издал объявление фурэгаки, то есть документ, поясняющий общественности законы и постановления, чтобы разъяснить политику ограничений издательской деятельности. В нём говорилось, что:

Книги косёкубон, то есть развлекательные книги укиё-дзоси о любви, действие которого разворачивается в увеселительных заведениях, поэтапно прекратят издавать;

Книги об Иэясу и роде Токугава запрещены;

Запрещено вмешиваться в родословную других лиц (например, феодалов даймё);

Обязательно должно быть указано имя автора и издателя;

Издатели должны учредить товарищества и проводить взаимную цензуру изданий (самоцензура).

И так далее. Эти требования стали основой для последующих правил, ограничивающих издательское дело.



Изображение актёра Кабуки, играющего Оока Тадасукэ в пьесе «Спор о политике Ооки» (собрание специальных коллекций Центральной столичной библиотеки Токио)

Сказитель коданси Баба Бунко в 8-м году Хорэки (1758) нарушил эти правила, издав книгу «Лесная капель» (Мори-но сидзуку), основанную на реальных событиях. Книга повествует о восстании, вспыхнувшем в княжестве Гудзё (город Гудзё, префектура Гифу), которым правил род даймё Канамори. Сёгунат не мог посмотреть сквозь пальцы на появление книги, которая показывает несовершенство системы управления, вызвавшее восстание, и роль сёгуната в расследовании и наказании виновных.

Бунко был обезглавлен, а голову выставили на обозрение. Это может показаться слишком суровым приговором, но Бунко и ранее был известен как возмутитель спокойствия, опубликовав сборник слухов неизвестной достоверности «Собрание услышанного в Эдо в недавние времена» (Кинсэй эдо тёмонсю) и осмелившись написать биографию Токугавы Ёсимунэ «Записи о жизни мудрого правителя годов Кёхо» (Мэйкун кёхороку). Предполагают, что его казнь должна была стать назиданием для других.

Книги с «недопустимым» содержанием, замаскированным под рассказы о делах давно минувших дней

Более чем полвека спустя, в конце XVIII века, ограничения постепенно смягчались, и стали широко распространяться эротические книги, действие которых разворачивается в кварталах развлечений, таких как Ёсивара. Также стали популярны рассказы в жанре кусадзоси, высмеивающие «справедливое правление» сёгунов и влиятельных государственных лиц.

Мацудайра Саданобу, инициатор реформ годов Кансэй, начал с того, что запретил книги «Сито, просеивающее путь кисти и путь меча» (Бумбу нидо мангоку-тооси, 1788) авторства Хосэйдо Кисандзи и «Попугайничанье двух путей – меча и кисти» (Омугаэси бумбу-но футамити, 1789) автором которой был Коикава Харумати, опубликованные Цутая Дзюзабуро.

Действие обоих произведений происходит в «старые времена» (воображаемый период Камакура), и их сюжет схож в основных чертах – высшие государственные чиновники поощряют самураев к изучению гражданских и военных искусств, но те, поскольку в мирное время ведут беззаботную жизнь, обленились и неспособны овладеть ими. В обеих книгах на иллюстрациях костюмы лидеров, поощряющих изучение искусств, украшены элегантным гербом умэбати-мон, изображающим цветы сливы.

Этот герб принадлежал роду Мацудайра из княжества Сиракава, то есть это герб Саданобу. Книги содержали резкую критику безрезультатной политики Саданобу по насаждению гражданских и военных искусств, и насмешки над ним привели к запрету публикации этих книг.



Иллюстрация в книге «Попугайничанье двух путей – меча и кисти». Одежду человека в левом верхнем углу украшают гербы в виде цветка сливы, что намекает на Саданобу (специальное хранилище Центральной столичной библиотеки Токио)

В пятую луну 2 года Кансэй (1790) Саданобу издал распоряжение, ужесточающее действие законов и правил, принятых при Оока Тадасукэ.

Основные положения были таковы:

1) указ годов Кёхо (то есть тот, который издал Оока) постепенно стал применяться менее строго;

2) выпуск новых эротических книг нежелателен;

3) в последние годы стало больше детских иллюстрированных книг с неприемлемым содержанием, которое выдают за события прошлого.

Последнее утверждение очень прозрачно намекает на книги типа тех, о которых говорилось выше, и первыми под запрет попали именно книги Кисандзи и Харумати.

Пять месяцев спустя правила ещё более ужесточили. Дзихон донъя, «оптовым торговцам развлекательной литературой», вменили в обязанность тщательно проверять перед продажей печатную продукцию друг друга. Эта проверка называлась гёдзи аратамэ, «утверждение деятельности». В «Сборнике избранных документов» (Руйсю сэнъё) в записи от 27 дня десятой луны перечислены двадцать дзихон донъя, ответственных за это «утверждение», и в том числе Цутая Дзюдзабуро.



Запись в «Сборнике избранных документов» (Руйсю сэнъё) от 27 дня 10 луны 4 года Кансэй (1792) с именами двадцати ответственных за взаимную цензуру издателей. Имя «Цутая Дзюдзабуро» выделено красной рамкой (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Писатель Санто Кёдэн был осуждён, три его книги запрещены

К слову, в 3 году Кансэй (1791) три юмористических книги издательства «Косёдо», которые прошли цензурную проверку, были всё равно сняты с печати. Все они представляли собой шуточные сборники, которые написал Санто Кёдэн.

Почему же книги запретили, хотя они прошли цензуру? Например, одна из трёх подвергшихся запрету книг, «Парчовая изнанка дневного мира весёлых домов» (Сэйро хиру-но сэкай нисики-но ура), повествует о куртизанке Югири и её возлюбленном Идзаэмоне, известных персонажах театров Кабуки и Дзёрури, а действие происходит в каком-то ином месте, не в современном Эдо. Иными словами, это была вымышленная история, не связанная с реальными кварталами чувственных удовольствий, такими как Ёсивара, и потому прошла цензуру коллег-издателей, которые сочли её более-менее приемлемой. Однако сёгунат так не считал. Как бы ни приукрашивали сюжет, в конечном счёте это была эротическая книга, действие которой происходит в Ёсиваре.

Автор, Санто Кёдэн, был приговорён к домашнему аресту в наручниках на 50 дней, а у его издателя Цутая была конфискована половина личного имущества. Существуют две теории относительно этой конфискации – согласно одной версии, у него конфисковали половину всех активов, а согласно другой – что конфискации подверглась половина его годового дохода. Неясно, которая из них верна, но точно известно, что он заплатил большой штраф.



Санто Кёдэн, «Парчовая изнанка дневного мира весёлых домов». Книга описывает дневную жизнь неизвестного квартала развлечений. Её сочли эротической и запретили (специальное хранилище Центральной столичной библиотеки Токио)

Был ли Саданобу знаком с авторами, чьи произведения он запрещал?

Саданобу и Цутая Дзюдзабуро, похоже, были заклятыми врагами, и их пути никогда не пересекались. Отношения между ними отражали ситуацию в обществе, где культура и власть противостояли друг другу.

Однако существует теория, что сам Саданобу очень любил читать «вульгарные» сатирические книги, которые издавал Цутая, и достоверно известно, что он писал собственные произведения, хотя и не публиковал в виде книг. Юмористическое произведение «Настоящий даймё» (Даймё катаги) повествует о молодом правителе княжества (даймё), который хвастается военными достижениями своих предков, хочет показать себя мастером боевых искусств и высокомерно приказывает своим вассалам, уступающим ему в искусстве владения мечом, совершить сэппуку, но сам оказывается трусом, неспособным даже выдержать жар прижигания моксой. В конце произведения ему во сне является старик, который поучает: «Путь правителя – действовать осознанно». Рукописная копия этой истории, которая вполне могла бы быть напечатана как кибёси, то есть развлекательная книга с иллюстрациями, хранится в библиотеке Киотского университета.

Он также написал произведение под названием «Записки о сердце» (Кокоро-но соси). В предисловии к ним говорится, что записки «написал Ракуо (литературный псевдоним Саданобу) в третью луну 2 года Кёва (1802)». Это сатирическое эссе о двух сторонах человеческой души.



Мацудайра Саданобу, «Записки о сердце». Иллюстрировал художник школы Кано Такэдзава Ёкэй (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Кроме того, книга «Полное иллюстрированное описание занятий нынешних времён» (Кинсэй сёкунин-дзукуси экотоба), изображавшая людей разных профессий в Эдо, хранящаяся в Национальной парламентской библиотеке, говорят, ранее принадлежала Мацудайре Саданобу. Существует довольно убедительная теория, что Саданобу был причастен к идее её создания или даже руководил её написанием после ухода с поста старшего советника. Книга состоит из трёх томов, все иллюстрации сделал Кувагата Кэйсай – он же в своё время под псевдонимом Китао Масаёси иллюстрировал вышеупомянутую запрещённую книгу «Попугайничанье двух путей – меча и кисти».

Тексты к иллюстрациям написал Ота Нампо для первого тома, Хосэйдо Кисандзи – для второго, и Санто Кёдэн – для третьего. Последние двое в своё время написали книги, которые запретил Саданобу, а Ота Нампо был самураем, который сложил множество «безумных стихов» кёка, высмеивающих общество тех времён. Возможно, Саданобу намеренно нанял для создания этого произведения тех авторов, которых когда-то наказал.



«Полное иллюстрированное описание занятий нынешних времён», том 2, текст Хосэйдо Кисандзи: «Буддийский скульптор, вырезающий статую Будды» (источник: ColBase)



«Полное иллюстрированное описание занятий нынешних времён», том 3, текст Санто Кёдэна: магазин рыбной запеканки камабоко (слева) и магазин тофу (справа) (источник: ColBase)

У многих, вероятно, сложился образ Саданобу как приверженца учёности и непреклонного упрямца. Однако это – исключительно публичная сторона его личности. Возможно, в частной жизни он на самом деле глубоко понимал культуру и нравы своего времени. Хотя и бессмысленно предполагать, что могло бы быть в других обстоятельствах, но всё равно невольно возникают мысли о том, как могли бы поладить между собой Цутая и Саданобу, если бы всё обстояло иначе.

Изображения к заголовку: слева – портрет Мацудайры Саданобу (из коллекции Историографического института Токийского университета), справа – колофон с подписью Кёдэна из запрещённой работы Санто Кёдэна «Парчовая изнанка дневного мира весёлых домов» (Сэйро хиру-но сэкай нисики-но ура)