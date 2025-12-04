Китайская компания отменяет круизные туры в Японию в условиях роста напряжённости

Новости

Токио, 3 декабря (Jiji Press). Китайский круизный оператор отменил свои туры в Японию, запланированные с конца декабря по конец января следующего года, по-видимому, из-за роста напряжённости между двумя странами.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что агент в Японии был уведомлён об отменах ещё в ноябре.

Отношения между Японией и Китаем ухудшаются, о чем свидетельствует призыв правительства Китая к гражданам страны воздержаться от поездок в Японию.

По данным источника, китайская круизная компания Adora Cruises планировала предложить круизные туры, включающие два посещения порта Исигаки в префектуре Окинава на юге Японии и шесть посещений порта Нагасаки в юго-западной префектуре Нагасаки в течение примерно одного месяца с конца декабря.

В прошлом месяце компания отменила планы своего круизного лайнера швартоваться и высаживать пассажиров на острове Мияко на Окинаве.

