Филиалы девяти японских компаний подали в суд на правительство США из-за пошлин Трампа

Новости

Вашингтон, 2 декабря (Jiji Press). Стало известно, что американские филиалы девяти японских компаний, включая торговый дом Toyota Tsusho Corp., подали в суд на правительство США, оспаривая законность пошлин, введённых администрацией президента Дональда Трампа.

Истцы требуют полного возмещения уплаченных ими пошлин, если Верховный суд США постановит в аналогичных исках, что взаимные пошлины и другие меры, введенные администрацией, являются незаконными.

Остальные восемь японских компаний – это Sumitomo Chemical Co., производитель прецизионного оборудования Ricoh Co., Yokohama Rubber Co., NGK Insulators Ltd., производитель осветительного оборудования Ushio Inc., Kawasaki Motors Ltd., Proterial Ltd. (ранее Hitachi Metals Ltd.) и производитель станков Yamazaki Mazak Corp.

Аффилированные лица японских компаний утверждали, что нет никаких гарантий, что уплаченные ими пошлины будут возвращены, даже если Верховный суд признает их незаконными. Они требовали, чтобы Верховный суд признал пошлины незаконными и запретил администрации США вводить дополнительные пошлины.

Верховный суд рассматривает законность взаимных пошлин, введённых в соответствии с Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях, который предоставляет президенту полномочия по противодействию угрозам безопасности, а также пошлин, введённых в отношении Китая, Канады и Мексики. Суды низшей инстанции постановили, что эти пошлины выходят за рамки полномочий президента и, следовательно, являются незаконными.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме