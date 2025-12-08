Китайские военные самолёты направляли боевые радары на самолёты Сил самообороны Японии

Новости

Токио, 7 декабря (Jiji Press). Министерство обороны Японии заявило, что китайские военные самолёты 6 декабря днём дважды периодически наводили радары управления огнём на истребители Воздушных сил самообороны над открытым морем в западной части Тихого океана к юго-востоку от Окинавы, самой южной префектуры Японии.

В результате инцидента никто из личного состава не пострадал, и ни один самолёт Сил самообороны Японии не был повреждён. Ожидается, что это приведет к дальнейшему ухудшению отношений между Японией и Китаем, которые и без того были напряжены после высказываний премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможной «непредвиденной ситуации» на Тайване.

«Это опасный акт, который выходит за рамки безопасной эксплуатации воздушных судов и вызывает крайнее сожаление», – заявила Такаити журналистам в Вадзиме в префектуре Исикава в центральной Японии, раскритиковав инцидент.

«Мы будем внимательно следить за передвижениями китайских военных в водах и воздушном пространстве вокруг нашей страны и приложим все усилия для проведения мероприятий по предупреждению и наблюдению», – добавила она.

Правительство Японии направило Китаю решительный протест как по дипломатическим, так и по оборонным каналам, требуя принятия строгих мер для предотвращения повторения инцидента.

