Пассажирское паромное сообщение между Японией и Китаем приостановлено

Пекин, 9 декабря (Jiji Press). Оператор международного парома «Цзянь Чжэнь Хао», соединяющего Шанхай с городами Кобе и Осака на западе Японии, заявил, что приостановил пассажирские перевозки на этом судне.

Оператор Japan-China International Ferry Co. 8 декабря заявил, что приостановка рейсов последовала за запросом китайской стороны, которая сообщила компании, что безопасность перевозок между двумя странами не может быть гарантирована.

По всей видимости, этот шаг был предпринят в ответ на призыв воздержаться от поездок в Японию со стороны Пекина, возмущённого недавними высказываниями премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможном развитии событий на Тайване.

Паромное сообщение по этому маршруту было открыто в 1985 году для обеспечения сообщения между Японией и Китаем. Нынешнее судно «Цзянь Чжэнь Хао», недавно построенное и введённое в эксплуатацию в июне 2024 года, только в июне 2025 года начало первые пассажирские перевозки по этому маршруту впервые за пять с половиной лет после приостановки из-за пандемии COVID-19.

