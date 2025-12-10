Американские законодатели призывают Трампа поддержать Японию в условиях усиления давления со стороны Китая
Вашингтон, 8 декабря (Jiji Press). Два демократа в Конгрессе США призвали президента Дональда Трампа поддержать Японию перед лицом эскалации экономического и военного принуждения со стороны Китая.
Действия Пекина «угрожают экономической стабильности Японии и подрывают более широкую безопасность и стратегические интересы в Индо-Тихоокеанском регионе», заявили законодатели в совместном письме Трампу.
Этими законодателями являются Ами Бера, член подкомитета Палаты представителей по иностранным делам по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, и Грегори Микс, член Комитета Палаты представителей по иностранным делам.
«Использование боевых радаров против японских военных самолетов в последние дни соответствует дестабилизирующим провокациям Пекина в Тайваньском проливе и Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях», – заявили они.
Они заявили, что администрация Трампа должна пересмотреть таможенные тарифы на товары Японии, одного из ближайших союзников США, в секторах, напрямую затронутых принудительными действиями Китая.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]