Премьер Такаити намерена в ближайшее время встретиться с Трампом в условиях давления со стороны Китая

Токио, 10 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом «как можно скорее» в условиях растущего давления со стороны Китая.

Она сделала это заявление на заседании бюджетного комитета Палаты представителей в ответ на призыв Тамаки Юитиро, лидера оппозиционной Демократической партии народа, к укреплению японско-американского сотрудничества.

Отметив, что Трамп, как ожидается, в январе посетит ежегодную встречу Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, Тамаки предположил, что это может стать поводом для встречи Такаити и Трампа.

Такаити выразила готовность рассмотреть это предложение, заявив: «Это не ограничивается Давосом. Я могу посетить Вашингтон. Это также может произойти во время зарубежных поездок президента Трампа».

Китай усиливает давление на Японию после того, как Такаити заявила в парламенте в ноябре, что возможное применение Китаем силы против Тайваня может представлять собой так называемую ситуацию, угрожающую выживанию Японии, в которой страна может воспользоваться своим правом на коллективную самооборону.

