Четыре корабля береговой охраны Китая вошли в японские воды у островов Сэнкаку

Наха, префектура Окинава, 10 декабря (Jiji Press). Четыре корабля китайской береговой охраны вошли в территориальные воды Японии у островов Сэнкаку в самой южной префектуре Окинава.

Китайские государственные корабли впервые после 2 декабря прошли в японских водах вокруг островов Восточно-Китайского моря.

По данным 11-го регионального штаба Береговой охраны Японии в городе Наха, столице Окинавы, четыре корабля типа «Хайдзин» вторглись в акваторию с точки вблизи острова Уоцуридзима примерно между 16:00 и 16:15.

Китайские корабли покинули японские территориальные воды примерно в 18:00.

Острова, находящиеся под управлением Японии, оспариваются Китаем, где они известны как Дяоюйдао.

