Японские истребители совершают совместные полёты с американскими бомбардировщиками в ходе учений

Токио, 11 декабря (Jiji Press). Японские истребители присоединились к американским бомбардировщикам в учениях над Японским морем 10 декабря, сообщило 11 декабря Объединённое командование вооруженных сил Японии. Это было расценено как скоординированный шаг, направленный на противодействие военным угрозам со стороны Китая и России.

Согласно сообщению Объединённого штаба, в совместном полёте участвовали три истребителя F-35 и три истребителя F-15 Сил самообороны Японии, а также два стратегических бомбардировщика B-52 США.

«Эти двусторонние учения подтверждают твёрдую волю Японии и Соединённых Штатов не допускать односторонних изменений статус-кво силой», – говорится в заявлении Объединённого штаба.

Учения проходили на фоне обостряющейся обстановки в сфере безопасности вокруг Японии.

6 декабря китайский истребитель J-15, взлетевший с авианосца «Ляонин», направил свой радар на самолёты Сил самообороны Японии, противодействующие возможному нарушению границ в воздухе.

