Политике Японии в отношении Китая не хватает стратегии: профессор Токийского университета
Токио, 11 декабря (Jiji Press). Политика Японии в отношении Китая не имеет стратегии, заявила профессор Токийского университета Ако Томоко в условиях, когда растёт напряженность между двумя странами, отчасти из-за заявления премьер-министра Японии Такаити Санаэ о возможном конфликте на Тайване.
«У Японии нет стратегической политики в отношении Китая», – заявила Ако на онлайн-пресс-конференции.
«Япония не может противостоять Китаю, просто заявляя о том, что считает правильным», – сказала она, критикуя методы работы правительства Такаити с Китаем и призывая Японию усилить распространение информации среди международного сообщества.
«Япония должна проанализировать распространяемые Китаем нарративы и выдвинуть собственные претензии», – сказала Ако. Комментируя недавний инцидент с радаром, профессор отметила: «Объяснения Японии сложнее понять по сравнению с объяснениями Китая».
«Китай преуспел в проведении пропаганды (в мире), одновременно усиливая контроль над общественным мнением внутри страны, – сказала она. – Даже Соединённые Штаты, похоже, не поддерживают позицию Японии».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]