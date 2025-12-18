Военные ведомства Японии и Великобритании разделяют обеспокоенность по поводу Китая

Новости

Токио, 18 декабря (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и министр обороны Великобритании Джон Хили выразили серьёзную обеспокоенность действиями Китая, включая недавний совместный полет китайских и российских бомбардировщиков у побережья Тихого океана.

В ходе видеоконференции, состоявшейся 17 декабря, Коидзуми объяснил позицию японского правительства в отношении использования Китаем военных радаров против истребителей Сил самообороны Японии.

Министры сошлись во мнении о необходимости реагировать на подобные инциденты спокойно и решительно.

Они также подтвердили необходимость развития сотрудничества в сфере обороны, включая совместную разработку истребителей нового поколения Японией, Великобританией и Италией.

