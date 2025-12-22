Либерально-демократическая партия призывает к обсуждению неядерных принципов политики Японии

Новости

Токио, 21 декабря (Jiji Press). Высокопоставленный представитель правящей Либерально-демократической партии Японии призвал к обсуждению трёх принципов неядерной политики страны.

Комментируя зависимость Японии от американского ядерного зонтика, Онодэра Ицунори, председатель Исследовательской комиссии по безопасности ЛДП, заявил в телепрограмме, что избегать обсуждения этого вопроса «безответственно».

Маэхара Сэйдзи, глава комитета по безопасности Японской инновационной партии (Ниппон исин-но кай), партнёра ЛДП по коалиции, поддержал эту точку зрения, заявив, что «важно тщательно проверить» неядерные принципы, которые препятствуют Японии обладать, производить, или допускать в страну ядерное оружие.

Тем временем коалиция рассматривает возможность отмены правил, ограничивающих экспорт военной техники пятью категориями, включая оборудование для спасательных и транспортных работ.

Онодэра заявил, что правящий блок подготовит свои предложения по этому вопросу не раньше февраля и проведёт переговоры с оппозиционным лагерем.

