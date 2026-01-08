В Японии наблюдается бум «социальных подарков», рынок этих услуг вырос почти в четыре раза
Токио, 7 января (Jiji Press). В Японии быстро растёт рынок так называемых «социальных подарков», позволяющих людям отправлять подарки через социальные сети или электронную почту. По оценкам частной исследовательской компании, в этом году его объём составляет 600 миллиардов йен, что в 3,8 раза больше, чем шесть лет назад.
Подарки для социальных сетей отправляются путём распространения специальной ссылки, сгенерированной во время покупки. Получатели могут загрузить цифровой ваучер, чтобы забрать подарок в магазине, или ввести свой адрес онлайн, чтобы получить товар с доставкой.
Большинство из примерно 1,1 миллиона товаров, предлагаемых онлайн-магазином подарков Giftmall, управляемым компанией Giftmall Inc., можно также отправить через систему «социальных подарков».
Оператор сообщил, что объём продаж, осуществляемых через социальные подарочные сертификаты, вырос в 3,5 раза в период с апреля по сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Использование подарков также распространяется за пределы круга семьи и близких друзей, которые составляют основную целевую аудиторию. «Их всё чаще дарят коллегам и начальникам на работе»,– сказал представитель Giftmall.
