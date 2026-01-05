В Японии могут обсудить вопрос о пересмотре трёх неядерных принципов

Новости

Токио, 4 января (Jiji Press). Правительство Японии и правящая коалиция могут рассмотреть возможность пересмотра трёх принципов неядерной политики страны в ходе работы над обновлением трёх ключевых документов, касающихся национальной безопасности, в течение этого года.

Эти принципы препятствуют обладанию Японией ядерным оружием, его производству или допуску на территорию страны.

Поскольку премьер-министр Такаити Санаэ, которая негативно отзывалась о запрете ввоза ядерного оружия в страну, стремится к пересмотру этого правила, правящая Либерально-демократическая партия и еЁе партнер по коалиции, Японская инновационная партия, также выразили готовность рассмотреть возможность его пересмотра.

Однако ожидаются жаркие дискуссии, поскольку некоторые представители правительства выступают против изменения принципов неядерной политики, которых Япония, единственная страна в мире, подвергшаяся ядерному нападению, твёрдо придерживается в качестве ключевого национального принципа.

В ходе парламентских дебатов среди лидеров политических партий в ноябре прошлого года Сайто Тэцуо, глава партии Комейто, бывшего партнёра по правящей коалиции ЛДП, а ныне находящегося в оппозиции, призвал Такаити отозвать своё намерение пересмотреть принципы неядерной энергетики.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме