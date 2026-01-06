Японские яйца и молоко пользуются популярностью у иностранных туристов

Новости

Токио, 5 января (Jiji Press). Японские ингредиенты, особенно яйца и молоко, все чаще рекламируют для удовлетворения растущего спроса со стороны иностранных туристов.

Опрос Японского агентства по туризму, проведенный в 2024 году, показал, что наиболее распространённым ожиданием от посещения Японии, по мнению 82,2% респондентов, было желание попробовать японскую кухню.

С момента окончания пандемии COVID-19 число иностранных туристов в Японии неуклонно растёт, и ожидается, что их публикации о впечатлениях от потребления в социальных сетях ещё больше подстегнут спрос.

Чтобы воспользоваться этой тенденцией, Японская ассоциация птицеводства в партнёрстве с кулинарной студией ABC Cooking Studio Co. в районе Тиёда в Токио предлагает туристам, приезжающим из-за рубежа, мастер-классы по приготовлению блюд из яиц.

На занятиях будут представлены тамагояки – японский рулет из омлета, который приобрел популярность благодаря подаче в ресторанах суси и японских гостиницах рёкан, а также сырое яйцо с рисом – блюдо, не слишком распространённое во многих странах.

