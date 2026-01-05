Япония испытывает трудности с реакцией на удар США по Венесуэле

Новости

Токио, 4 января (Jiji Press). Правительство Японии сталкивается с трудностями в вопросе реагирования на военные операции США против Венесуэлы.

4 января премьер-министр Такаити Санаэ опубликовала в социальной сети X (ранее известной как Twitter) сообщение о том, что её правительство будет работать над стабилизацией ситуации в южноамериканской стране.

Однако она воздержалась от комментариев по поводу операций США, включая захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными.

Япония, по всей видимости, оказалась в затруднительном положении, разрываясь между своей приверженностью принципу верховенства права в глазах всего мира и заботой о Соединённых Штатах, единственном союзнике Японии.

Такаити подчеркнула, что правительство «придаёт первостепенное значение обеспечению безопасности японских граждан (в Венесуэле) и тесно сотрудничает с другими странами в реагировании на ситуацию».

