Китайские бомбардировщики пролетели над Тихим океаном у берегов Японии

Токио, 5 января (Jiji Press). Два бомбардировщика H-6 китайской армии и шесть других самолётов пролетели на юг между главным островом префектуры Окинава и островом Миякодзима, входящим в состав самой южной префектуры Японии, и вышли в пространство над Тихим океаном днём ​​29 декабря, сообщило Объединённое командование Министерства обороны Японии.

В связи с тем, что с того дня китайские военные проводят масштабные военные учения вокруг Тайваня, министерство выясняет мотивы этого полёта и его связь с учениями.

В ответ на это истребитель F-15 Сил самообороны Японии поднялся в воздух. Китайские самолёты не вторгались в воздушное пространство Японии.

Два китайских бомбардировщика, по всей видимости, направились к американской территории Гуам. Позже они вернулись в Восточно-Китайское море, снова пролетев между главным островом Окинава и островом Миякодзима.

Самолёты были, судя по всему, оснащены ракетами.

