Китай запретил экспорт товаров двойного назначения в Японию

Пекин, 6 января (Jiji Press). Министерство коммерции Китая объявило о немедленном запрете на экспорт в Японию товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в коммерческих, так и в военных целях.

Этот шаг последовал после заявления премьер-министра Японии Такаити Санаэ, сделанным в парламенте в ноябре прошлого года, относительно возможной ситуации с Тайванем, по-видимому, в попытке усилить экономическое давление на Токио и заставить его отказаться от своих слов.

Согласно заявлению министерства, экспорт материалов для японских оборонных предприятий, а также товаров двойного назначения, способных повысить обороноспособность страны, ограничен. Это может включать экспорт полупроводников и редкоземельных элементов в Силы самообороны Японии и производителям военной техники.

В заявлении представителя министерства, опубликованном 6 января, вновь подверглось критике высказывание Такаити как «ошибочное» и было заявлено, что оно может представлять собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая.

В ноябре Такаити заявила на заседании японского парламента, что возможное применение Китаем силы против Тайваня может представлять собой так называемую ситуацию, угрожающую выживанию Японии, что позволит стране реализовать свое право на коллективную самооборону.

