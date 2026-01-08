Главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семёрки» подтвердили сотрудничество в ситуации с Венесуэлой
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 января (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» договорились о поддержании тесного контакта и сотрудничества в отношении ситуации в Венесуэле после нападения США на эту страну.
В ходе телефонной встречи глав внешнеполитических ведомств «Большой семёрки» госсекретарь США Марко Рубио объяснил текущую ситуацию и перспективы этой южноамериканской страны.
Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу заявил на встрече, что восстановление демократии в Венесуэле в кратчайшие сроки имеет важное значение.
Правительство Японии уважает основополагающие ценности и принципы, такие как верховенство права, заявил Мотэги. Он добавил, что Токио стремится содействовать сотрудничеству между странами «Большой семёрки» для обеспечения безопасности их граждан в Венесуэле.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]