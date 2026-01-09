Конный парк в Осаке стремится сохранить японскую породу лошадей

Новости

Касивара, префектура Осака, 8 января (Jiji Press). В конном парке в префектуре Осака на западе Японии содержат и разводят японских лошадей породы «Досанко»; всего в Японии насчитывается около 1000 особей этой породы.

71-летний Ёкояма Масаси управляет парком в городе Касивара префектуры Осака, где люди могут примерить традиционную японскую одежду и покататься на лошадях породы «Досанко».

Согласно данным Японской ассоциации по делам лошадей, лошади породы «Досанко», первоначально обитавшие в самой северной префектуре Японии, Хоккайдо, имеют самую большую популяцию среди восьми исконных японских пород лошадей.

Характерными чертами породы являются небольшой размер и выносливость по сравнению с чистокровными лошадьми. В 1994 финансовом году в Японии было выращено более 2900 лошадей этой породы. Однако в 2024 финансовом году эта цифра снизилась до 1056.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме