Наступает 2026 год – год Лошади: поговорим о календаре и лошадях в Японии

Знак китайского зодиака на 2026 год, согласно традиционному календарю животных – хиноэ-ума, «старшего брата огня» и Лошади. В связи с приближением года Лошади мы вкратце расскажем об этом знаке.

Шестидесятилетний календарный цикл, основанный на натурфилософской теории «пяти элементов», учитывал «десять небесных стеблей» и «двенадцать земных ветвей», но в современной Японии о «десяти стеблях» не особенно говорят, тогда как цикл из двенадцати знаков, связанных с животными, часто используется для новогодних открыток и прочих предметов с новогодней символикой. Знак китайского зодиака на 2026 год, согласно традиционному календарю животных – хиноэ-ума, «старшего брата огня» и Лошади.

Время и направление Лошади

Циклические знаки животных широко используются для маркировки пространства-времени – ими обозначают годы, месяцы, дни, часы, направления и т. д. Круг делят по часовой стрелке на 12 равных частей, начиная с Мыши (子, нэ), и часть круга, относящаяся к Лошади (午, ума), будет седьмой по счёту. Час Лошади (午の刻, ума-но коку) приходится на время примерно от 11 до 13 часов (то есть примерно двухчасовой промежуток со средней точкой около 11 часов утра).

Направление Лошади – юг. Линию, меридиан, то есть линию, проходящую точно с севера на юг, в Японии называют сигосэн (子午線), «линия Мыши-Лошади», поскольку направление Мыши – север.



Вотивные подношения эма, «картинки лошадей»

В Японии в древности считалось, что божества передвигаются на лошадях, и потому дарили лошадей святилищам в качестве подношения богам. Однако такое подношение могли делать только очень состоятельные люди с высоким социальным статусом, и обычные люди стали подносить святилищам более доступные заменители – фигурки лошадей из глины, дерева, соломы и т. д., а затем они трансформировались в изображения лошадей на дощечках.



Пословицы и идиомы, связанные с лошадьми

Ума-но мими ни нэмбуцу (馬の耳に念仏), «возглашать имя будды в ухо лошади»

Обозначает бессмысленность каких-то действий, подобно тому, как не имеет смысла возглашать молитвы в ухо лошади, которая всё равно их не поймёт.



Маго ни мо исё: (馬子にも衣装), «Даже коневод (выглядит хорошо в красивой) одежде»

Коневод – человек, промышляющий извозом, перевозя людей и грузы. Смысл выражения в том, что даже невзрачный с виду человек выглядит хорошо, если приоденется.

Ума га ау (馬が合う), «Гармония, (как между всадником и) лошадью»

Используется в значении «хорошо ладить», «находить общий язык».

Нингэн бандзи сайо: га ума (人間万事塞翁が馬), «Всё в человеческой жизни подобно лошади старика, жившего возле крепости»

Выражение происходит от древней китайской истории о старике, который жил у пограничной крепости далеко на севере. У него был конь, который убежал на вражескую территорию, но эта потеря обернулась к добру – позже он вернулся и привёл с собой прекрасную лошадь. Это обретение обернулось несчастьем – сын старика упал с лошади и сломал ногу, но именно благодаря этому он не пошёл на войну и выжил. Эта история подразумевает, что невозможно предсказать, чем в конце концов обернётся то или иное событие.

Ики ума-но мэ о нуку (生き馬の目を抜く), «Вырывать глаз у живой лошади»

Характеристика коварства или хитрости – когда, например, кто-то способен увести из-под носа прибыль, если только немного замешкаться или отвернуться, и т. п.

Тэн такаку ума коюру аки (天高く馬肥ゆる秋), «Небеса высоки, лошади тучны»

Щедрая осень тучного года, когда небо выглядит высоким и ясным, а лошади нагуляли мышцы и жир. Первоначально китайский поэт династии Тан использовал эту фразу, чтобы предостеречь современников от нападений конных племён с севера, но в Японии эта фраза обрела более умиротворяющий смысл.

Гэбахё (下馬評), «Пересуды на месте, где нужно спешиться»

При посещении замка или монастыря на месте, где нужно сойти с лошади и продолжать путь пешком, при лошадях оставались слуги, которые вели досужие разговоры, перемывая косточки своим господам или сплетничая. Таким образом, это выражение используется, когда люди обсуждают или критикуют то, к чему не имеют непосредственного отношения.

Сири ума ни нору (尻馬に乗る), «Сидеть на крупе лошади»

Это означает «сидеть позади другого человека, управляющего движением лошади», иными словами, легко соглашаться с тем, что говорят и делают другие люди, не имея собственного мнения.

Бакяку о аравасу (馬脚をあらわす), «Показать ногу лошади»

То же, что и «показать своё истинное лицо». Когда актёр, чья роль – играть лошадиные ноги под костюмом лошади, ненароком раскрывается, показываясь зрителям, он демонстрирует свою неопытность. Подобно этому, человек, скрывающий свои недостатки или намерения, может по ошибке показать свою истинную сущность.

