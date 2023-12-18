Наступает 2023 год – год Дракона: что это значит?

Знак зодиака на 2024 год, согласно традиционному календарю животных – киноэ-тацу, «старшего брата дерева» и Дракона. Шестидесятилетний календарный цикл, основанный на натурфилософской теории «пяти элементов», учитывал «десять небесных стеблей» и «двенадцать земных ветвей», но в современной Японии о «десяти стеблях» не особенно говорят, тогда как цикл из двенадцати знаков, связанных с животными, часто используется для новогодних открыток и прочих предметов с новогодней символикой. В связи с приближением года Дракона мы расскажем о роди Дракона в японской культуре.

Время и направление Дракона

Циклические знаки животных широко используются для маркировки пространства-времени – ими обозначают годы, месяцы, дни, часы, направления и т. д. Круг делят по часовой стрелке на 12 равных частей, начиная с Мыши (子, нэ), и часть круга, относящаяся к Дракону (辰, тацу), будет пятой по счёту. Час Дракона (辰の刻, тацу-но коку) приходится на время примерно от 7 до 9 часов утра (то есть примерно двухчасовой промежуток со средней точкой около 8 часов утра).

Направление Дракона – восток-юго-восток. В Эдо гейш Фукагавы называли тацуми гэйся (辰巳芸者), «гейши направления Дракона и Змеи», то есть «юго-восточные гейши», поскольку Фукагава расположена на юго-восток от замка Эдо.

Хокуcин – Полярная звезда

Символом Комиссии по развитию Хоккайдо стал флаг с красной пятиконечной звездой на синем поле, т. н. «флаг Полярной звезды», хокусинки. Слово хокусин (北辰), «Северный Дракон» – одно из названий Полярной звезды. Почему она так называется, хотя «направлением Дракона» является восток-юго-восток? Дело в том, что иероглиф 辰, «дракон», также в общем смысле обозначает небесное тело – Солнце, Луну, звёзды, и «Северный дракон», таким образом, относится к Полярной звезде. Хокусин Итто-рю, «Школа единого меча Полярной звезды», сформировавшаяся в конце периода Эдо и лёгшая в основу современного кэндо, получила своё название в связи с верованиями рода Тиба, связанными с Полярной звездой.



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Какова роль дракона в культуре?

Каждому знаку китайского зодиакального цикла соответствует определённое животное, и среди них дракон – единственное мифическое.

Он также известен как Царь-дракон, Повелитель дворца Рюгу, Господин Рюгу (Рюгу-сама). По всей Японии ему поклоняются как водному божеству, повелевающему водой. В годы засухи в сельских деревнях у болот и омутов, где, по поверьям, жил бог-дракон, у него просили дождя, а в рыбацких деревнях молились богу-дракону об обильном улове.

Вид драконов, извергающих воду изо рта у святилищ и других святилищ, типичен для бога, связанного с водой.



Бог-дракон у бассейна для омовения в синтоистском святилище (PIXTA)

Стандартное современное написание иероглифа «дракон» в японском языке – 竜 (рю:), его старое написание – 龍. В идиомах дзюкуго обычно используется первое – 竜巻 (тацумаки, «смерч»), 登竜門 (то:рю:мон, Лунмэнь, «Ворота дракона», важная веха на пути достижения чего-либо), 恐竜 (кё:рю:, «динозавр», букв. «ужасный дракон»). Чай уронтя, то есть чай улун, по-японски пишется 烏龍茶, поскольку в основу легло написание этого слова на Тайване.

Как правильно пишется имя «Сакамото Рёма»?

Из знаменитостей с иероглифом «дракон» в имени сразу приходит на ум Сакамото Рёма (坂本龍馬), борец за обновление Японии, живший в конце периода Эдо (1603-1868). Особенную известность ему принёс исторический роман Сибы Рётаро «Рёма идёт» (Рёма га юку), в котором его имя записывается с иероглифом 竜. Какой же из вариантов правильный?

По данным Мемориального музея Сакамото Рёма префектуры Коти, сам Рёма никогда не писал своё имя с 竜. Считается, что Сиба Рётаро намеренно использовал другой иероглиф, чтобы изобразить Рёму по-своему.



Сакамото Рёма (Национальная парламентская библиотека, «Портреты современных японцев»)

Кстати, иероглиф 龍 был включён в список кандзи для имён людей распоряжением Кабинета министров в 1951 году, и его до сих пор можно использовать при регистрации имени ребёнка.

Трава риндо, «жёлчь дракона» – горечавка

Горечавка риндо цветёт осенью яркими сине-фиолетовыми цветами. Иероглифами её название записывается как 竜胆. Корень этой травы обладает лечебными свойствами и использовался в качестве лекарства для желудочно-кишечного тракта. Говорят, что она получила своё название из-за необыкновенно горького вкуса.

Хотя растение трудно разветвить, когда все остальные цветы увядают от мороза, можно найти самые сладкие цветы и ярких уточек.

Сэй Сёнагон в «Записках у изголовья» (Макура-но соси) писала:

У горечавки препротивные листья, но когда все другие осенние цветы поникнут, убитые холодом, лишь её венчики все ещё высятся в поле, сверкая яркими красками, – это чудесно! (пер. В. Марковой)



Горечавка (PIXTA)

Пословицы и идиомы, связанные с драконами

Рю:то: даби (竜頭蛇尾), «Драконья голова, змеиный хвост»

Обозначает разочарование, либо описание ситуации, когда что-то начиналось очень живо, а потом сошло на нет.

Гарю тэнсэй о каку (画竜点睛), «Не нарисовать точку в глазу дракона»

Иероглиф 睛 имеет такие значения, как «зрачок» или «чёрный глаз». Если нарисовать дракона без чёрных точек в глазах, то он вроде бы и завершён, но ощущается, что не хватает последнего штриха. Так говорят о чём-то что в общем сделано хорошо, но чего-то важного не хватает.

Рю-но хигэ о надэру (龍のひげをなでる), «Погладить усы дракона»

Часто используется в сочетании с 虎の尾を踏む, тора-но о о фуму, «наступить тигру на хвост», и является метафорическим описанием безрассудных и опасных поступков.

Фотография к заголовку: PIXTA

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