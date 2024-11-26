Наступает 2024 год – год Змеи: что это значит?

Знак китайского зодиака на 2025 год, согласно традиционному календарю животных – киното-ми, «младшего брата дерева» и Змеи. Шестидесятилетний календарный цикл, основанный на натурфилософской теории «пяти элементов», учитывал «десять небесных стеблей» и «двенадцать земных ветвей», но в современной Японии о «десяти стеблях» не особенно говорят, тогда как цикл из двенадцати знаков, связанных с животными, часто используется для новогодних открыток и прочих предметов с новогодней символикой. В связи с приближением года Змеи мы вкратце расскажем об этом знаке.

Время и направление Змеи

Циклические знаки животных широко используются для маркировки пространства-времени – ими обозначают годы, месяцы, дни, часы, направления и т. д. Круг делят по часовой стрелке на 12 равных частей, начиная с Мыши (子, нэ), и часть круга, относящаяся к Змее (巳, ми), будет шестой по счёту. Час Дракона (巳の刻, ми-но коку) приходится на время примерно от 9 до 11 часов утра (то есть примерно двухчасовой промежуток со средней точкой около 10 часов утра).

Направление Змеи – юго-юго-восток. В Эдо гейш Фукагавы называли тацуми гэйся (辰巳芸者), «гейши направления Дракона и Змеи», то есть «юго-восточные гейши», поскольку Фукагава расположена на юго-восток от замка Эдо, а направление Дракона – восток-юго-восток, что в сочетании с направлением Змеи даёт юго-восток.



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Змея как символ финансовой удачи

Многие люди испытывают ужас при виде извивающихся змей, но при этом они считаются символом финансовой удачи, и некоторые люди кладут в кошельки змеиные амулеты или сброшенную змеёй кожу, носят кольца в форме змей или другие связанные со змеями аксессуары. Популярны и кошельки из змеиной кожи – по поверьям, они могут принести финансовую удачу.

Змеи ассоциируются с денежной удачей, поскольку белая змея считается воплощением Бэндзайтэн – изначально индийской богини, покровительствующей в денежных делах. Кроме того, иероглиф «плод» (実) читается так же, как и «змея» (巳), в слове миири, «урожай; доход» можно в качестве игры слов использовать и иероглиф «змея».

Стремящиеся к финансовой удаче могут посетить святилище в «день Змеи», который бывает раз в 12 дней. Среди таких дней особенно благоприятным для финансовой удачи считается «день цутиното-ми», он бывает раз в 60 дней, и в этот день места поклонения Бэндзайтэн переполнены паломниками. На некоторых киосках, где продаются лотерейные билеты, можно увидеть объявления «Сегодня – день Змеи» – так они стремятся привлечь покупателей и увеличить продажи.

Змеи, которые неоднократно сбрасывают кожу, считаются символами жизненной силы и возрождения. С древних времён они рассматривались как талисман, приносящий не только деньги, но и удачу.

Пословицы и идиомы, связанные со змеями

Рю:то: даби (竜頭蛇尾), «Драконья голова, змеиный хвост»

Обозначает разочарование, либо описание ситуации, когда что-то начиналось очень живо, а потом сошло на нет.

Хэби ни нирамарэта каэру (蛇に睨まれた蛙/へびににらまれたかえる), «Лягушка под пристальным взглядом змеи»

Это выражение описывает состояние неспособности пошевелиться от ужаса перед чем-то.

Хэби ни камарэтэ кутинава ни одзиру (蛇に噛まれて朽縄におじる/へびにかまれてくちなわにおじる), «Укушенный змеёй пугается верёвки»

Аналог поговорок «Обжёгшись на молоке, дует на воду», «Стреляная ворона куста боится» и т. п. Как укушенный змей человек с опаской относится к верёвке, так и испытавший неудачу или бедствие становится слишком осторожным.

Ябу о цуцуйтэ хэби о дасу (藪をつついて蛇を出す/やぶをつついてへびをだす), «Потревожишь куст – вылезет змея»

Рекомендация не делать что-то опасное без необходимости, чтобы не вызвать ненароком неожиданное бедствие. В наши дни часто используется сокращённая форма ябухэби, «кусты-змея».

Дасоку (蛇足/だそく), «Змеиные ноги»

В древнем китайском государстве Чу как-то проводили соревнование, кто быстрее всех нарисует змею. Первый, кто нарисовал, решил, что у него хватает времени дорисовать и ноги, а тем временем другой человек закончил рисовать и заметил, что у змей вообще не бывает ног, так что первый в результате проиграл. Это выражение используется, чтобы охарактеризовать какие-то излишние бессмысленные действия.



У змей не бывает ног! (PIXTA)

Фотография к заголовку: PIXTA

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