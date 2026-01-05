Наступает год Лошади: пять святилищ, которые стоит посетить в 2026году

Общество Культура История

С древних времён в Японии богам подносили в дар священных лошадей, и даже сегодня их можно увидеть в святилищах. В честь наступления года Лошади мы представим святилища, тесно связанные с лошадьми.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Священное животное, которое передаёт богам молитвы

Считается, что лошади впервые появились в Японии около V века, когда их завезли на Кюсю с континента через Корейский полуостров. Первоначально их использовали в военных целях, но их численность была невелика, и маловероятно, что их использовали на поле боя. Лошади стали символом власти и богатства, о чём свидетельствует конская упряжь и глиняные фигурки ханива в форме лошадей в древних захоронениях знати, и в конечном итоге они интегрировались в религиозные верования.

В исторической хронике «Продолжение Анналов Японии» (Сёку нихонги, 797) говорится, что лошади были священными животными, приносимыми в дар богам. В период Хэйан (794-1192) ритуал подношения лошадей богам превратился в государственный обряд молитвы о мире в стране, а также о своевременных дождях.

Иногда люди индивидуально подносили святилищам «лошадей богов» (симмэ) как ездовых животных богов и посланцев, передающих молитвы. Постепенно их заменили изображающие лошадей картины и деревянные статуи, что впоследствии привело к появлению обычая подносить богам «картины лошадей» (эма) – вотивные предметы, символизирующие дарение лошади. Даже в наши дни в разных местах можно увидеть настоящих «лошадей богов». В святилище Камигамо (Киото) они появляются на праздниках, а в Великом святилище Исэ (префектура Миэ) есть лошади, преподнесённые от императорского дома. Во множестве святилищ установлены статуи лошадей.

По всей стране есть святилища, тесно связанные с лошадьми. Лошади были тесно связаны с жизнью людей, их использовали далеко не только для войны и боевых искусств, но и для сельского хозяйства и перевозок. Поэтому им поклоняются, молясь о победах в широком смысле, о продвижении по службе или в бизнесе, а также о безопасности на дороге и успехе в новых начинаниях – они как бы «открывают пути». Посетив святилище, вы можете записать ваши пожелания на вотивной табличке эма и помолиться богам о помощи.

Священная лошадь Внутреннего святилища (Найгу) Великого святилища Исэ, которую ведут к зданию «Истинного святилища» Сёгу (предоставлено администрацией Великого святилища Исэ)
Священная лошадь Внутреннего святилища (Найгу) Великого святилища Исэ, которую ведут к зданию «Истинного святилища» Сёгу (предоставлено администрацией Великого святилища Исэ)

«Лошади победы» святилища Фудзиномори (город Киото, префектура Киото)

Главный павильон (хондэн), подаренный императором в период Эдо. Справа находится Хатадзука, «Курган флага», где императрица Дзингу подняла военный флаг и совершала ритуальные действия
Главный павильон (хондэн), подаренный императором в период Эдо. Справа находится Хатадзука, «Курган флага», где императрица Дзингу подняла военный флаг и совершала ритуальные действия

Всего в двух километрах к югу от Великого святилища Фусими Инари, известного своими тысячами ворот тории, находится святилище Фудзиномори, история которого простирается ещё дальше в глубь веков. Считается, что его в 203 году основала императрица Дзингу, известная своими военными походами. Святилище тесно связано с императорским домом, поскольку в нём в качестве божества почитают императора Камму, который перенёс столицу в город Хэйан-кё (совр. Киото) и считается богом-покровителем южной части Киото.

Предполагают, что шествие воинов, проводимое на празднике святилища Фудзиномори в пятый день пятой луны, стало прототипом для украшений в виде оружия и доспехов ко Дню мальчиков. В этот день для отпугивания злых духов дома украшают ирисами (菖蒲, сё:бу), и из-за созвучия слов «ирисы» (菖蒲, сё:бу) и «воинские искусства» (尚武), «решающая схватка, победа или поражение» (勝負) в этом святилище стали молиться о долгой военной удаче.

Статуя, повествующая о происхождении праздника ирисов
Статуя, повествующая о происхождении праздника ирисов

Цудзи Кэнъити, помощник настоятеля, объяснил происхождение святилища: «История святилища как места, дарующего удачу в сражениях, восходит к периоду Нара (710-794), когда принц Савара (младший брат императора Камму) молился о победе в битве, которую потом выиграл. На празднике Фудзиномори с периода Хэйан (794-1192) проводится синтоистский ритуал скачек какэума, воссоздающий воинскую церемонию того времени». В связи с этим ритуалом, демонстрирующим удивительные навыки верховой езды, в святилище также молятся о совершенствовании таких навыков.

Во время ритуала скачек всадники демонстрируют удивительные трюки вольтижировки (предоставлено KYOTOdesign)
Во время ритуала скачек всадники демонстрируют удивительные трюки вольтижировки (предоставлено KYOTOdesign)

Длинная «дорога паломников» сандо служит местом проведения религиозных церемоний
Длинная «дорога паломников» сандо служит местом проведения религиозных церемоний

Святилище широко известно среди любителей конных скачек, и с 1982 года на ипподроме Киото, также расположенном в районе Фусими, проводятся скачки Фудзиномори Стейкс, названные в его честь. Когда владелец лошади Тамамо Кросс, выигравшей эти скачки в 1987 году, посетил святилище, чтобы выразить свою благодарность, лошадь впоследствии выиграла скачки Приза императора G1 весной и осенью следующего года. Эта история получила широкую известность, и святилище прославилось как «святилище победителей». На празднике Синсинсай в ноябре, который проводится для официальных лиц, занимающихся скачками, поклонники конного спорта стекаются сюда, чтобы увидеть лошадей и жокеев, которые приходят поклониться богам.

Штамп святилища госюин, который можно приобрести только во время праздника. Также здесь есть фигурки лошадей с гаданиями внутри
Штамп святилища госюин, который можно приобрести только во время праздника. Также здесь есть фигурки лошадей с гаданиями внутри

Те, кто молятся о победе, используют таблички эма с изображением скаковых лошадей, а за успешную сдачу экзамена молятся, поднося таблички с портретом принца Тонэри, который редактировал мифолого-летописный свод «Анналы Японии» (Нихон сёки)
Те, кто молятся о победе, используют таблички эма с изображением скаковых лошадей, а за успешную сдачу экзамена молятся, поднося таблички с портретом принца Тонэри, который редактировал мифолого-летописный свод «Анналы Японии» (Нихон сёки)

В святилище можно увидеть множество табличек эма от людей, которые хотят «оседлать призовую лошадь» – это и молитвы о здоровье любимых лошадей, и желание выиграть на скачках, и стремление успешно сдать экзамены или выиграть на различных выборах. На территории святилища также находится сокровищница, где выставлены игрушечные лошади из разных регионов Японии, так что стоит обязательно заглянуть и туда.

Хранилище эма, где выставлены таблички эма периода Эдо, и водоём для ритуального очищения с изображением лошади
Хранилище эма, где выставлены таблички эма периода Эдо, и водоём для ритуального очищения с изображением лошади

Святилище Камо, древнее священное место, связанное с лошадьми (город Омихатиман, префектура Сига)

Перед павильоном поклонения (хайдэн) сохранился пень священного дерева, посвящённого богам
Перед павильоном поклонения (хайдэн) сохранился пень священного дерева, посвящённого богам

Считается, что святилище Камо в префектуре Сига в 8 году Тэмпё (736) году основал Кибино Макиби по императорскому указу от императора Сёму как святилище для защиты от злых духов после серии стихийных бедствий и эпидемий. Место расположения святилища, выбранное как «центр страны», наполненный духовной энергией, считается старейшим пастбищем лошадей в Японии. Это ми-карино, «высочайшие охотничьи угодья», устроенные императором Тэнти в VII веке для разведения боевых коней, и поэтому оно почитается как священное место, связанное с лошадьми, а божество святилища считается богом-покровителем лошадей.

Гонка асифусэ сомэ на прямой трассе длиной 400 метров (предоставлено туристическим бюро озера Бива)
Гонка асифусэ сомэ на прямой трассе длиной 400 метров (предоставлено туристическим бюро озера Бива)

В святилище проводится множество ритуалов и церемоний, связанных с лошадьми, и люди, занимающиеся конным спортом, посещают его в течение всего года, чтобы вознести молитвы. На Великом празднике Камо 6 мая проводятся скачки асифусэ сомэ, в которых семь лошадей соревнуются в скоростном забеге. Эта древняя конная скачка, традиция которой насчитывает более 1350 лет, зародилась как ритуал императорского двора, как и скачки Камо в святилище Камигамо.

Слева: многие пожелания связаны с лошадьми; справа: священное дерево с двумя соединёнными стволами, Рэнри-но масакаки
Слева: многие пожелания связаны с лошадьми; справа: священное дерево с двумя соединёнными стволами, Рэнри-но масакаки

На территории святилища находятся остатки места проведения ритуалов периода Дзёмон (13 000 год до н.э – 300 год н.э.) и священное дерево, которое, по поверьям, приносит гармонию всем живым существам, популярное «место силы». Здесь также когда-то росло тысячелетнее священное дерево, и находилась одна из крупнейших в Японии статуй священной лошади, но она была разрушена тайфуном и ожидает реставрации. На расположенной неподалёку ферме японских лошадей Онрё-но мори вы можете увидеть редких местных лошадей породы кисо и даже совершить конную прогулку, чтобы отдать дань уважения традиции коневодства. Это очень популярное место среди любителей лошадей.

Слева: талисман о-мамори с изображением лошади; справа: лошадь с ранчо ведут в святилище для поклонения (фото Сибуя Нобухиро)
Слева: талисман о-мамори с изображением лошади; справа: лошадь с ранчо ведут в святилище для поклонения (фото Сибуя Нобухиро)

Святилище Катиума (город Инасики, префектура Ибараки) охраняет лошадей со времён периода Хэйан (794-1192)

Святилище Катиума, филиал святилища Осуги (PIXTA)
Святилище Катиума, филиал святилища Осуги (PIXTA)

История святилища Катиума в Ибараки восходит к периоду Хэйан, когда в том месте, где сейчас находится деревня Михо, располагалась конюшня барэки, где держали лошадей императорского двора. Позже святилище перенесли на территорию расположенного неподалёку святилища Осуги. В 1978 году на месте первоначального святилища открылся тренировочный центр Михо, предназначенный для подготовки скаковых лошадей, и все, кто занимается там конным спортом, продолжают молиться в святилище за безопасность своих лошадей и за победу на скачках.

Следует также посетить святилище бога Осуги, известного своей способностью отгонять зло и исполнять желания.

Слева: Амба-сама, священная обезьяна, ведущая в поводу священного коня; справа: священное дерево с ветвями, напоминающими конскую голову (PIXTA)
Слева: Амба-сама, священная обезьяна, ведущая в поводу священного коня; справа: священное дерево с ветвями, напоминающими конскую голову (PIXTA)

Святилище Комацунаги (район Сэтагая, Токио), название которого происходит от легенды о лошадях

Святилище Комацунаги в Симомэ (фото Сибуя Нобухиро)
Святилище Комацунаги в Симомэ (фото Сибуя Нобухиро)

Святилище Комацунаги в Симоума в токийском районе Сэтагая получило своё название от истории Минамото-но Ёритомо, основателя Камакурского сёгуната (1192-1333). В 1189 году, по пути к завоеванию земли Осю, он остановился здесь, привязал своего любимого коня к сосне на территории храма и помолился о победе, и молитва чудесным образом сбылась.

Кроме того, считается, что название местности Симоума, «Нижняя лошадь», произошло от другой легенды о Ёритомо. Когда он переправлялся верхом на лошади через ручей перед святилищем, его конь упал в омут и погиб. С тех пор люди, переправлявшиеся через ручей, были вынуждены спешиваться и перетаскивать своих лошадей, и эта местность стала называться «деревня Симоумабикидзава», «Нижняя деревня перетаскивания лошадей».

На территории святилища растут знаменитые деревья, в том числе «Сосна Комацунаги третьего поколения», а также продаются талисманы о-мамори в форме лошадей, напоминающие посетителям святилища о легенде.

Слева: ручей, над которым перекинут «божественный мост» Синкё, теперь представляет собой подземный канал; справа: талисман в форме лошади (фото Сибуя Симпаку)
Слева: ручей, над которым перекинут «божественный мост» Синкё, теперь представляет собой подземный канал; справа: талисман в форме лошади (фото Сибуя Нобухиро)

Святилище Аракава Комагата, где почитается божество-покровитель коневодческой деревни (город Тоно, префектура Иватэ)

Статуи лошадей, подаренные святилищу Аракава Комагата (предоставлено ​​Туристической ассоциацией города Тоно)
Статуи лошадей, подаренные святилищу Аракава Комагата (предоставлено ​​Туристической ассоциацией города Тоно)

В регионе Тохоку, где глубоко укоренились народные культы, связанные с лошадьми, особенно известны культовые объекты о-сирасама с головой лошади, которым молятся о безопасности дома. Считается, что этот культ возник из легенды о девушке, которая любила лошадей, и она упоминается в книге «Повести Тоно», которую написал Янагита Кунио.

Плато Аракава в Тоно издавна славится своими пастбищами и здесь расположено святилище Аракава Комагата, посвящённое покровителю коневодства. На ежегодном празднике в мае работники животноводческой отрасли участвуют в шествии священных лошадей. Согласно легенде, монах увидел горного бога, едущего на белом коне, нарисовал его и сделал по рисунку «тело бога» (синтай). Территория вокруг святилища окружена деревьями и старинными воротами тории, создающими мистическую атмосферу, которая заставляет почувствовать себя так, словно вы попали в мир народных сказок.

Ряды ворот тории напоминают о долгой истории святилища (предоставлено Туристической ассоциацией города Тоно)
Ряды ворот тории напоминают о долгой истории святилища (предоставлено Туристической ассоциацией города Тоно)

Текст, съёмка: Сибуя Нобухиро

Фотографии: редакция Nippon.com. если не указано иное

Фотография к заголовку: Священная статуя лошади и штамп госюин в святилище Фудзиномори

Синто история Японии святилища