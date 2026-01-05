Наступает год Лошади: пять святилищ, которые стоит посетить в 2026году

Путеводительпо Японии

С древних времён в Японии богам подносили в дар священных лошадей, и даже сегодня их можно увидеть в святилищах. В честь наступления года Лошади мы представим святилища, тесно связанные с лошадьми.

Священное животное, которое передаёт богам молитвы

Считается, что лошади впервые появились в Японии около V века, когда их завезли на Кюсю с континента через Корейский полуостров. Первоначально их использовали в военных целях, но их численность была невелика, и маловероятно, что их использовали на поле боя. Лошади стали символом власти и богатства, о чём свидетельствует конская упряжь и глиняные фигурки ханива в форме лошадей в древних захоронениях знати, и в конечном итоге они интегрировались в религиозные верования.

В исторической хронике «Продолжение Анналов Японии» (Сёку нихонги, 797) говорится, что лошади были священными животными, приносимыми в дар богам. В период Хэйан (794-1192) ритуал подношения лошадей богам превратился в государственный обряд молитвы о мире в стране, а также о своевременных дождях.

Иногда люди индивидуально подносили святилищам «лошадей богов» (симмэ) как ездовых животных богов и посланцев, передающих молитвы. Постепенно их заменили изображающие лошадей картины и деревянные статуи, что впоследствии привело к появлению обычая подносить богам «картины лошадей» (эма) – вотивные предметы, символизирующие дарение лошади. Даже в наши дни в разных местах можно увидеть настоящих «лошадей богов». В святилище Камигамо (Киото) они появляются на праздниках, а в Великом святилище Исэ (префектура Миэ) есть лошади, преподнесённые от императорского дома. Во множестве святилищ установлены статуи лошадей.

По всей стране есть святилища, тесно связанные с лошадьми. Лошади были тесно связаны с жизнью людей, их использовали далеко не только для войны и боевых искусств, но и для сельского хозяйства и перевозок. Поэтому им поклоняются, молясь о победах в широком смысле, о продвижении по службе или в бизнесе, а также о безопасности на дороге и успехе в новых начинаниях – они как бы «открывают пути». Посетив святилище, вы можете записать ваши пожелания на вотивной табличке эма и помолиться богам о помощи.



Священная лошадь Внутреннего святилища (Найгу) Великого святилища Исэ, которую ведут к зданию «Истинного святилища» Сёгу (предоставлено администрацией Великого святилища Исэ)

«Лошади победы» святилища Фудзиномори (город Киото, префектура Киото)



Главный павильон (хондэн), подаренный императором в период Эдо. Справа находится Хатадзука, «Курган флага», где императрица Дзингу подняла военный флаг и совершала ритуальные действия

Всего в двух километрах к югу от Великого святилища Фусими Инари, известного своими тысячами ворот тории, находится святилище Фудзиномори, история которого простирается ещё дальше в глубь веков. Считается, что его в 203 году основала императрица Дзингу, известная своими военными походами. Святилище тесно связано с императорским домом, поскольку в нём в качестве божества почитают императора Камму, который перенёс столицу в город Хэйан-кё (совр. Киото) и считается богом-покровителем южной части Киото.

Предполагают, что шествие воинов, проводимое на празднике святилища Фудзиномори в пятый день пятой луны, стало прототипом для украшений в виде оружия и доспехов ко Дню мальчиков. В этот день для отпугивания злых духов дома украшают ирисами (菖蒲, сё:бу), и из-за созвучия слов «ирисы» (菖蒲, сё:бу) и «воинские искусства» (尚武), «решающая схватка, победа или поражение» (勝負) в этом святилище стали молиться о долгой военной удаче.



Статуя, повествующая о происхождении праздника ирисов

Цудзи Кэнъити, помощник настоятеля, объяснил происхождение святилища: «История святилища как места, дарующего удачу в сражениях, восходит к периоду Нара (710-794), когда принц Савара (младший брат императора Камму) молился о победе в битве, которую потом выиграл. На празднике Фудзиномори с периода Хэйан (794-1192) проводится синтоистский ритуал скачек какэума, воссоздающий воинскую церемонию того времени». В связи с этим ритуалом, демонстрирующим удивительные навыки верховой езды, в святилище также молятся о совершенствовании таких навыков.



Во время ритуала скачек всадники демонстрируют удивительные трюки вольтижировки (предоставлено KYOTOdesign)



Длинная «дорога паломников» сандо служит местом проведения религиозных церемоний

Святилище широко известно среди любителей конных скачек, и с 1982 года на ипподроме Киото, также расположенном в районе Фусими, проводятся скачки Фудзиномори Стейкс, названные в его честь. Когда владелец лошади Тамамо Кросс, выигравшей эти скачки в 1987 году, посетил святилище, чтобы выразить свою благодарность, лошадь впоследствии выиграла скачки Приза императора G1 весной и осенью следующего года. Эта история получила широкую известность, и святилище прославилось как «святилище победителей». На празднике Синсинсай в ноябре, который проводится для официальных лиц, занимающихся скачками, поклонники конного спорта стекаются сюда, чтобы увидеть лошадей и жокеев, которые приходят поклониться богам.



Штамп святилища госюин, который можно приобрести только во время праздника. Также здесь есть фигурки лошадей с гаданиями внутри



Те, кто молятся о победе, используют таблички эма с изображением скаковых лошадей, а за успешную сдачу экзамена молятся, поднося таблички с портретом принца Тонэри, который редактировал мифолого-летописный свод «Анналы Японии» (Нихон сёки)

В святилище можно увидеть множество табличек эма от людей, которые хотят «оседлать призовую лошадь» – это и молитвы о здоровье любимых лошадей, и желание выиграть на скачках, и стремление успешно сдать экзамены или выиграть на различных выборах. На территории святилища также находится сокровищница, где выставлены игрушечные лошади из разных регионов Японии, так что стоит обязательно заглянуть и туда.



Хранилище эма, где выставлены таблички эма периода Эдо, и водоём для ритуального очищения с изображением лошади

Святилище Камо, древнее священное место, связанное с лошадьми (город Омихатиман, префектура Сига)



Перед павильоном поклонения (хайдэн) сохранился пень священного дерева, посвящённого богам

Считается, что святилище Камо в префектуре Сига в 8 году Тэмпё (736) году основал Кибино Макиби по императорскому указу от императора Сёму как святилище для защиты от злых духов после серии стихийных бедствий и эпидемий. Место расположения святилища, выбранное как «центр страны», наполненный духовной энергией, считается старейшим пастбищем лошадей в Японии. Это ми-карино, «высочайшие охотничьи угодья», устроенные императором Тэнти в VII веке для разведения боевых коней, и поэтому оно почитается как священное место, связанное с лошадьми, а божество святилища считается богом-покровителем лошадей.



Гонка асифусэ сомэ на прямой трассе длиной 400 метров (предоставлено туристическим бюро озера Бива)

В святилище проводится множество ритуалов и церемоний, связанных с лошадьми, и люди, занимающиеся конным спортом, посещают его в течение всего года, чтобы вознести молитвы. На Великом празднике Камо 6 мая проводятся скачки асифусэ сомэ, в которых семь лошадей соревнуются в скоростном забеге. Эта древняя конная скачка, традиция которой насчитывает более 1350 лет, зародилась как ритуал императорского двора, как и скачки Камо в святилище Камигамо.



Слева: многие пожелания связаны с лошадьми; справа: священное дерево с двумя соединёнными стволами, Рэнри-но масакаки

На территории святилища находятся остатки места проведения ритуалов периода Дзёмон (13 000 год до н.э – 300 год н.э.) и священное дерево, которое, по поверьям, приносит гармонию всем живым существам, популярное «место силы». Здесь также когда-то росло тысячелетнее священное дерево, и находилась одна из крупнейших в Японии статуй священной лошади, но она была разрушена тайфуном и ожидает реставрации. На расположенной неподалёку ферме японских лошадей Онрё-но мори вы можете увидеть редких местных лошадей породы кисо и даже совершить конную прогулку, чтобы отдать дань уважения традиции коневодства. Это очень популярное место среди любителей лошадей.



Слева: талисман о-мамори с изображением лошади; справа: лошадь с ранчо ведут в святилище для поклонения (фото Сибуя Нобухиро)

Святилище Катиума (город Инасики, префектура Ибараки) охраняет лошадей со времён периода Хэйан (794-1192)



Святилище Катиума, филиал святилища Осуги (PIXTA)

История святилища Катиума в Ибараки восходит к периоду Хэйан, когда в том месте, где сейчас находится деревня Михо, располагалась конюшня барэки, где держали лошадей императорского двора. Позже святилище перенесли на территорию расположенного неподалёку святилища Осуги. В 1978 году на месте первоначального святилища открылся тренировочный центр Михо, предназначенный для подготовки скаковых лошадей, и все, кто занимается там конным спортом, продолжают молиться в святилище за безопасность своих лошадей и за победу на скачках.

Следует также посетить святилище бога Осуги, известного своей способностью отгонять зло и исполнять желания.



Слева: Амба-сама, священная обезьяна, ведущая в поводу священного коня; справа: священное дерево с ветвями, напоминающими конскую голову (PIXTA)

Святилище Комацунаги (район Сэтагая, Токио), название которого происходит от легенды о лошадях



Святилище Комацунаги в Симомэ (фото Сибуя Нобухиро)

Святилище Комацунаги в Симоума в токийском районе Сэтагая получило своё название от истории Минамото-но Ёритомо, основателя Камакурского сёгуната (1192-1333). В 1189 году, по пути к завоеванию земли Осю, он остановился здесь, привязал своего любимого коня к сосне на территории храма и помолился о победе, и молитва чудесным образом сбылась.

Кроме того, считается, что название местности Симоума, «Нижняя лошадь», произошло от другой легенды о Ёритомо. Когда он переправлялся верхом на лошади через ручей перед святилищем, его конь упал в омут и погиб. С тех пор люди, переправлявшиеся через ручей, были вынуждены спешиваться и перетаскивать своих лошадей, и эта местность стала называться «деревня Симоумабикидзава», «Нижняя деревня перетаскивания лошадей».

На территории святилища растут знаменитые деревья, в том числе «Сосна Комацунаги третьего поколения», а также продаются талисманы о-мамори в форме лошадей, напоминающие посетителям святилища о легенде.



Слева: ручей, над которым перекинут «божественный мост» Синкё, теперь представляет собой подземный канал; справа: талисман в форме лошади (фото Сибуя Нобухиро)

Святилище Аракава Комагата, где почитается божество-покровитель коневодческой деревни (город Тоно, префектура Иватэ)



Статуи лошадей, подаренные святилищу Аракава Комагата (предоставлено ​​Туристической ассоциацией города Тоно)

В регионе Тохоку, где глубоко укоренились народные культы, связанные с лошадьми, особенно известны культовые объекты о-сирасама с головой лошади, которым молятся о безопасности дома. Считается, что этот культ возник из легенды о девушке, которая любила лошадей, и она упоминается в книге «Повести Тоно», которую написал Янагита Кунио.

Плато Аракава в Тоно издавна славится своими пастбищами и здесь расположено святилище Аракава Комагата, посвящённое покровителю коневодства. На ежегодном празднике в мае работники животноводческой отрасли участвуют в шествии священных лошадей. Согласно легенде, монах увидел горного бога, едущего на белом коне, нарисовал его и сделал по рисунку «тело бога» (синтай). Территория вокруг святилища окружена деревьями и старинными воротами тории, создающими мистическую атмосферу, которая заставляет почувствовать себя так, словно вы попали в мир народных сказок.



Ряды ворот тории напоминают о долгой истории святилища (предоставлено Туристической ассоциацией города Тоно)

Текст, съёмка: Сибуя Нобухиро

Фотографии: редакция Nippon.com. если не указано иное

Фотография к заголовку: Священная статуя лошади и штамп госюин в святилище Фудзиномори