Китай настаивает на законности своего запрета на экспорт товаров двойного назначения в Японию
Пекин, 7 января (Jiji Press). Министерство иностранных дел Китая заявило, что запрет страны на экспорт товаров двойного назначения в Японию является полностью законным и правомерным.
На пресс-конференции в тот же день представительница министерства Мао Нин заявила, что эта мера соответствует законам и нормативным актам, опровергая протесты Японии и требования об отмене экспортного контроля.
Эта мера последовала за заявлением премьер-министра Японии Такаити Санаэ, сделанным в парламенте в ноябре прошлого года, о том, что возможное применение Китаем силы против Тайваня может представлять собой так называемую ситуацию, угрожающую выживанию Японии, что позволит стране воспользоваться своим правом на коллективную самооборону.
Мао подчеркнула, что замечание Такаити о возможной ситуации на Тайване является вопиющим вмешательством во внутренние дела Китая и представляет собой военную угрозу в адрес Китая.
Мао добавила, что последняя мера направлена на защиту национального суверенитета и интересов, и вновь призвала Японию отозвать своё заявление.
