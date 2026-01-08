Китай настаивает на законности своего запрета на экспорт товаров двойного назначения в Японию

Новости

Пекин, 7 января (Jiji Press). Министерство иностранных дел Китая заявило, что запрет страны на экспорт товаров двойного назначения в Японию является полностью законным и правомерным.

На пресс-конференции в тот же день представительница министерства Мао Нин заявила, что эта мера соответствует законам и нормативным актам, опровергая протесты Японии и требования об отмене экспортного контроля.

Эта мера последовала за заявлением премьер-министра Японии Такаити Санаэ, сделанным в парламенте в ноябре прошлого года, о том, что возможное применение Китаем силы против Тайваня может представлять собой так называемую ситуацию, угрожающую выживанию Японии, что позволит стране воспользоваться своим правом на коллективную самооборону.

Мао подчеркнула, что замечание Такаити о возможной ситуации на Тайване является вопиющим вмешательством во внутренние дела Китая и представляет собой военную угрозу в адрес Китая.

Мао добавила, что последняя мера направлена ​​на защиту национального суверенитета и интересов, и вновь призвала Японию отозвать своё заявление.

