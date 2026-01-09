Представитель правительства Японии подчеркнул роль США в международном сообществе

Новости

Токио, 8 января (Jiji Press). Глава кабинета министров Японии Кихара Минору подчеркнул важность роли Соединённых Штатов в международном сообществе после того, как президент США Дональд Трамп распорядился о выходе страны из 66 международных организаций, включая Рамочную конвенцию ООН об изменении климата.

«Роль, которую Соединённые Штаты могут играть в международном сообществе, важна, – заявил Кихара на пресс-конференции. – Япония будет сотрудничать с другими странами, включая Соединённые Штаты, по вопросам, стоящим перед международным сообществом».

Представитель правительства Японии воздержался от прямых комментариев по поводу указа Трампа, заявив при этом: «Важно вносить вклад в усилия по достижению мира и безопасности и реагировать на глобальные проблемы посредством многостороннего сотрудничества в то время, когда существующий международный порядок подвергается испытаниям».

