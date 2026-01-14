Заместитель министра иностранных дел Японии 15 января посетит США
Токио, 13 января (Jiji Press). Заместитель министра иностранных дел Японии Фунакоси Такэхиро посетит Вашингтон в течение трёх дней с 15 января для проведения переговоров с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, сообщило 13 января министерство иностранных дел.
Этот визит рассматривается как подготовка к первому визиту премьер-министра Такаити Санаэ в Соединённые Штаты, который запланирован на март или апрель.
Ожидается, что два лидера обменяются мнениями о ситуации в Венесуэле после недавнего нападения США на эту страну, а также о событиях в Китае и Северной Корее.
