Уровень подержки кабинета министров Такаити вырос до 61 процента: опрос Jiji
Токио, 15 января (Jiji Press). Согласно опросу, проведенному 15 января агентством Jiji Press, рейтинг одобрения кабинета премьер-министра Японии Такаити Санаэ в январе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1 процентных пункта и составил 61,0%.
С момента формирования в октябре прошлого года кабинет министров смог поддерживать уровень общественной поддержки на уровне около 60%.
Согласно опросу, проводившемуся в течение четырех дней до 12 января, уровень неодобрения деятельности кабинета министров вырос на 1,5 пункта и составил 15,1%.
Правительство Китая резко осудило заявления Такаити, сделанные ею во время парламентского заседания, касающиеся возможного развития событий на Тайване. Пекин оказывает давление на Токио, в том числе путем ужесточения регулирования поставок китайских редкоземельных минералов в Японию. Однако Такаити не изменила свою позицию по этому вопросу.
В ходе опроса 44,4% респондентов заявили, что поддерживают позицию премьер-министра Японии в отношении китайского правительства, а 21,8% – что не одобряют её.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]